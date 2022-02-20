Günlük Burç Yorumları: 20 Şubat 2022 Pazar Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

Duygusal dengesizliklere çekilme!



Ay, Terazi burcunda ilerliyor. Yüreğinde ve zihninde seni acıtan duyguları dışarı çıkarmak isteyebilirsin. Bu duygulardan arınmak için savaş. Geçmişi temizle, incinmiş duyguları bırak ve ruhunu dinlendir. Şimdi köprüleri yakmak yerine inşa etme zamanı! Duygusal dünyanın karmaşıklığından çıkmayı denemelisin.İş hayatındaki gelgitlere izin vermemek için kararlı olmalısın. Hayat biraz sizi cesaretli olmaya sürüklüyor olabilir.Bugün bazı yeniliklere çekilmesiniz.Küslüklere ya da kırgınlıklara karşı daha uzlaşmacı konusun.Annenizin bir konuda size kırılması ya da yanlış anlaması mümkün olabilir.Sevdiklerinizin size biraz daha ilgiye ihtiyaçı olabilir.



Günün Motivasyon Sözü:“Hayat, insanın cesaretine göre büyür veya küçülür.” Anais Nin

20 Şubat Koç burcu yorumu

Çalışma ortamınız da sizi manipüle etmek isteyenlere karşı soğukkanlılığınızı korumalısınız.

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20 Şubat Boğa burcu yorumu

Siz kendinizi ifade etmezseniz sevdikleriniz sorunlarınızı bilemeyebilir.

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20 Şubat İkizler burcu yorumu

Ruhunuz kendi değerini sorguluyor olabilir.

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20 Şubat Yengeç burcu yorumu

İlişkinizin geleceği hakkında bir karar vermelisiniz ve bu karar sizin hayat planınızı oldukça etkileyebilir.

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20 Şubat Aslan burcu yorumu

Bu karışıklılığa meyil vermemek için yalnız kalmanız daha iyi olabilir.

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20 Şubat Başak burcu yorumu

Çalışma koşullarınızın iyileştirilmesini istiyorsunuz fakat pek gerçekleştirilmiyor.

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20 Şubat Terazi burcu yorumu

Kendinizi çıkmaz bir sokakta hissetmeniz normal olsa da, bu durumunuzu ailenizle paylaşarak desteklerini alabilirsiniz.



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20 Şubat Akrep burcu yorumu

Kendinize değer vermelisiniz.

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20 Şubat Yay burcu yorumu

Yeni bir ilişkiye doğru adım atabilirsiniz.

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20 Şubat Oğlak burcu yorumu

Çalışma ortamınızdaki yoğunluk bazen kendinizi köşeye sıkışmış gibi hissetmenize neden olabilir.

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20 Şubat Kova burcu yorumu

Ortaklı konularda gerginlikler yaşamanız bazı olayların gerçek yüzünü görmenize neden olabilir.

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20 Şubat Balık burcu yorumu

Gizli olaylar ve geçmiş hataların konuşulduğu bir gün olabilir.

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