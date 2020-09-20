Günlük Burç Yorumları: 20 Eylül Pazar Günlük Burç Yorumları

20 Eylül Koç burcu yorumu

Önce bir kalem ve kâğıt alarak geçmiş gelecek muhasebesi yaparsanız, geleceğin sizlere daha iyi geldiğini görebilirsiniz. Gizli düşüncelerinizin arkasını araştırmayı bırakmalısınız. Bazen gerçekleri bilmemek sizi koruyan bir etki olacaktır.

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20 Eylül Boğa burcu yorumu

Çözümsüz gibi gözüken konular belki de çok basit cevaplarla çözülebilir. İletişiminizde sesinizi yükseltmemeye çalışın. Haklıyken haksız duruma düşmeyin. Belki de bugünü yalnız geçirmelisiniz.

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20 Eylül İkizler burcu yorumu

Partnerinizle iletişim oyunları içerisine girmeden konuşmalısınız. Karşı tarafı manipüle eden konuşamlardan uzak durmalısınız. Dengede kalmaya odaklanmalısınız.

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20 Eylül Yengeç burcu yorumu

Güven sizin için ne kadar önemli ise partneriniz için de aynı şekilde önemlidir. Duygularınızı ifade etmeyi seçerseniz sorularınıza cevap bulabilirsiniz. Geçmişe odaklı yaşamak sizleri geri doğru götürmeye devam edecektir. İleriye bakmayı öğrenmelisiniz.

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20 Eylül Aslan burcu yorumu

İlişkinizi sorguluyor olabilirsiniz. Güven konusu her zaman önemli olsa da zihninizdeki sorular sizleri duygusal karmaşaya götürüyor olabilir. Kaygılarınızı konuşmayı denemelisiniz.

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20 Eylül Başak burcu yorumu

İleriye odaklanmalı ve yürümeyi seçmelisiniz. Partnerinize karşı soğuk davranışlarınız soru işaretlerine neden olmaktadır. Kendinizi ifade etmelisiniz.

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20 Eylül Terazi burcu yorumu

Gününüzü sevdiklerinizle geçirmek ruhunuza iyi gelecektir. İlişkinizi sonlandırma düşüncesinde olabilirsiniz. Partneriniz bir şans daha istese de siz kararınızdan emin olabilirsiniz. Bu süreçte kırıcı olmamaya çalışmalısınız.

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20 Eylül Akrep burcu yorumu

Bugün şans sizlerden yana. Karşı tarafa duygularınızı ifade etmek için oldukça doğru bir zaman. Hayatınızı uçlarda yaşamak yerine daha dengeli davranışlar içinde yaşamaya dikkat etmelisiniz.

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20 Eylül Yay burcu yorumu

Çevreniz neden gizli tutmak istediğiniz konusunda sizleri eleştiriyor olabilir. Bu konuda açıklama yapmaya gerek duymayabilirsiniz. Geçmiş de tamamlamadığınız işler yeniden önünüze gelebilir. Yarım kalanları tamamlamak sizleri bütünleştirecektir.

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20 Eylül Oğlak burcu yorumu

Sinirlenmeden sevdiklerinize istedikleri cevapları vermelisiniz. Sizler için endişeleniyorlar. Kırgınlıklar varsa aradaki buzları eritmenin tam zamanı olabilir. Şifalanacağınız güzel saatler içerisindesiniz.

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20 Eylül Kova burcu yorumu

Kime güveneceğiniz iyi seçmelisiniz. Uzun zamandır görüşmediğiniz bir arkadaşınızdan beklenmedik bir telefon alabilirsiniz. Sizlere iyi gelecek bu telefonla tekrar kendinizi kazanabilirsiniz.

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20 Eylül Balık burcu yorumu

Emin adımlarla hayallerinizi gerçekleştirmek için harekete geçmelisiniz. Fiziki görünüşünüzde değişiklik yapmak istiyor olabilirsiniz. Kendinize haksızlık yapmamalısınız. Güven öncelikle kendinizde başlayacaktır. Duygusal sağlığınızı korumalısınız.

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