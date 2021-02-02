Günlük Burç Yorumları: 2 Şubat Salı Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

İlişkilerde gerilim yaratmayın.

Ay Terazi burcunda ilerliyor. Bugün kendinizi mutlu, huzurlu ve özgüvenli hissetmek isterken bir şeyler sizi gereğinden fazla gerebilir. Aşk ve ilişkiler konusundaki sorunlarınıza kalıcı çözümler bulmak için özeleştiri yapmanız gereken bir gündesiniz. Olumlu olmak başarıyı getirecektir. Ortada iyi ya da kötü her ne varsa bunda iki tarafın da etkisinin olduğunu unutmamalısınız. Kendi payınıza düşeni kabul ederek yola çıkmalı, bugünün güzel hislerini de iyiyi devam ettirmek ve kötüyü sona erdirmek için kullanmalısınız.

2 Şubat Koç burcu yorumu

Yakın ilişkide olduğunuz kişilerle yeni projeleriniz hakkında konuşabilirsiniz. Karar vermekte zorlandığınız konularda dostlarınız size destek olacaktır.

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2 Şubat Boğa burcu yorumu

Ağırkanlılığınız eleştiri alabilir. Bunu kendiniz bir referans alarak bazı tutumlarınız ve hizmet etme anlayışınızla ilgili değişikliğe gidebilirsiniz.

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2 Şubat İkizler burcu yorumu

Gün içinde yorgun olsanız da enerjinizi daha faydalı kullanmak, fizikken ve zihnen toparlanmış olmak daha zinde olmanızı sağlayacaktır.

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2 Şubat Yengeç burcu yorumu

Araştırmalarınızın sonuç verdiği bugün arzuladığınız evi almak için keşif gezisine çıkabilirsiniz. Karar vermek için acele etmemelisiniz.

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2 Şubat Aslan burcu yorumu

Haklı olsanız da daha fazla uzamaması için olanları tolere ederek sizden beklenilmeyen bir davranışta bulunmak, çözüm konusunda size yardımcı olabilir.

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2 Şubat Başak burcu yorumu

Sizinle uyuşmayan yatırım tercihleri soru işaretlerinizi arttırabilir. Uzman kişilerle danışarak en uygun yatırım kaynağınızı seçebilirsiniz.

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2 Şubat Terazi burcu yorumu

Topladığınız enerji adım atmanızı kolaylaştıracak ve duygularınızı ifade etmenizde yardımcı olacaktır.

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2 Şubat Akrep burcu yorumu

İçe çekilme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Çekinceleriniz korkularınızı tetikleyerek yalnızlığa gidebilirsiniz.

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2 Şubat Yay burcu yorumu

Sosyal çevreniz ile ilgili bir karar aşamasında olabilirsiniz. Bazı arkadaşlarınızla aranıza mesafe koyma düşüncesiyle, çevrenizdeki diğer kişilere de farklı davranmanıza yol açabilir.

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2 Şubat Oğlak burcu yorumu

Görüşmeler, toplantılar arasında kendinize zaman ayırmak mümkün olmasa da sağlığınız için stres kaynaklı uyarıları da göz ardı etmemelisiniz.

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2 Şubat Kova burcu yorumu

Akrabalarınızla iletişim halinde olabilirsiniz. Size ihtiyaç duydukları konularla ilgili bir planlama yaparak elinizden gelen desteği sağlamak için harekete geçebilirsiniz.

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2 Şubat Balık burcu yorumu

İçsel korkularınız sizi sıkıştırabilir. Kararsızlığınızın tetiklediği durumlar için sevdiklerinizin görüşünü alarak hareket etmeye çalışmalısınız.

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