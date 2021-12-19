Günlük Burç Yorumları: 19 Aralık Pazar Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

İçsel zorluklar en büyük değişimlerin habercisidir.

İkizler burcunda ilerliyor ve saat 12.42’de Yengeç burcuna geçiyor. Maddi kazancınızı artırmak adına yeni bir yatırım yapmak isteyebilir, bu konuda biraz zorlanabilirsiniz. Önünüzü göremediğiniz konularda şartları fazla zorlamayın! Elinizdeki imkanların en iyisini yapmak için uğraşın. Finansal anlamdaki yatırımlarınızı gerçekleştirmek için en doğru zamanı bekleyin.

19 Aralık Koç burcu yorumu

Son kez taşınma kararınızı oylamaya sunuyorsunuz.

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19 Aralık Boğa burcu yorumu

Maddi konularınız iyice karmaşık bir hal almak üzere, içinden çıkamayacağınız durumlarda son çare yakın ilişkilerinizi kullanacaksınız.

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19 Aralık İkizler burcu yorumu

Hayatınıza yeni bir yön vermek istiyorsunuz.

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19 Aralık Yengeç burcu yorumu

Sınırlarınızı yıkacak gücü kendinizde hissediyorsunuz.

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19 Aralık Aslan burcu yorumu

Sosyal çevreniz sizleri şaşırtıyor. Beklemediğiniz bir etkinlikte onur konuğu siz olacaksınız.

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19 Aralık Başak burcu yorumu

Ani karar değişikliği ile çalıştığınız firmadan ayrılıyorsunuz.

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19 Aralık Terazi burcu yorumu

Yabancı kişiler aleyhinizde konuşuyor.



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19 Aralık Akrep burcu yorumu

Değişmek istemediğiniz konularda yeni sınavlar karşınıza çıkabilir.

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19 Aralık Yay burcu yorumu

İkili ilişkilerinizde ayrılma kararı alıyorsunuz.

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19 Aralık Oğlak burcu yorumu

Geleceğinize yön vermek için yeni kararlar alıyorsunuz.

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19 Aralık Kova burcu yorumu

Beklenmedik bir ilişkiye hazır olun. Size duygularını açmak isteyenler sizi sevmek için hazırlanıyorlar.

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19 Aralık Balık burcu yorumu

Ailenizle ilgili bazı olaylar olabilir ve burada karar merci siz olabilirsiniz.

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