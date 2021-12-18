Günlük Burç Yorumları: 18 Aralık Cumartesi Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

Düşüncelerinizi temellendirin.

Ay, İkizler burcunda ilerliyor. Bugün iletişimsel anlamda oldukça cesaretli olacaksınız. Her konuya dair bir fikriniz olabilir ya da öyle gözükmek isteyebilirsiniz. Emin olmadığınız ya da yüzeysel bildiğiniz konularda konuşmamaya çalışın. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmaya çalışmak sizi zor durumda bırakarak incinmenizi neden olabilir. Bu özelliğinizi kırmak için mücadele edin.

18 Aralık Koç burcu yorumu

Zihniniz düşüncelerinizle baş edemeyecek yoğunluğa sahip..

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18 Aralık Boğa burcu yorumu

Kişisel güven arayışınız olacaktır. Kendinize olan güveninizi yeniden hatırlamaya ihtiyacınız var.

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18 Aralık İkizler burcu yorumu

Duygularınızı yaşamak istiyorsunuz.

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18 Aralık Yengeç burcu yorumu

Ruhunuzun sıkıştığını hissediyorsunuz. Zaman sizler için geçmek bilmiyor.

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18 Aralık Aslan burcu yorumu

Sosyalleşmeye ihtiyacınız var. Arkadaşlarınız ile organizasyon içerisinde olabilirsiniz.

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18 Aralık Başak burcu yorumu

Kalabalık içinde çekingen davranışlarınız olabilir.

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18 Aralık Terazi burcu yorumu

Kararsızlığınız eğitim hayatınız için olabilir.



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18 Aralık Akrep burcu yorumu

Duygularınız sizleri değişime taşımaya çalışıyor olabilir.

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18 Aralık Yay burcu yorumu

İkili ilişkilerinizde karar aşamasındasınız.

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18 Aralık Oğlak burcu yorumu

Günlük yoğunluğunuzla baş etmekte zorlanıyorsunuz.

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18 Aralık Kova burcu yorumu

Duygusuz gibi görünseniz de içinizde fırtınalar kopuyor.

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18 Aralık Balık burcu yorumu

Davet edilen mekana gidip gitmemek arasında kararsızlık yaşayacaksınız.

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