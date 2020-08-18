Günlük Burç Yorumları: 18 Ağustos Salı Günlük Burç Yorumları

Harcamalarınızı abartmayın.

Ay, Aslan burcunda ilerliyor. Zayıf görünmekten ya da zaaflarını konuşmaktan korkma. Yaşam içinde her zaman güçlü olamayız. Bugün harcamalarınız planladığınızdan daha fazla olabilir. Aniden ortaya çıkan borçlar sizi zorlasa da karşınıza çıkan fırsatlar bunları tolere edecektir. İkili ilişkilerin gündem de olduğu bugün kendinizi duygusal anlamda tahammülsüz hissedebilir ve bu yüzden insanlara karşı biraz mesafeli olabilirsiniz.

18 Ağustos Koç burcu yorumu

Hazırlıklı olun ve sakinliğinizle onlara gereken dersi verin. Aşk hayatınızı yaratıcığınızla özenli hale getirebilirsiniz. Sürprizler sizleri bekliyor olacaktır.

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18 Ağustos Boğa burcu yorumu

Sizi siz yapan yürüyüşünüzdür. Kariyer hayatınızda sorunlara karşı biraz daha sağduyulu yaklaşınca, problemler kendiliğinden ortadan kalkacaktır.

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18 Ağustos İkizler burcu yorumu

Şimdiye kadar sevgi için yaptığınız fedakârlıkları tekrar gözden geçirebilirsiniz. Dengede kalmaya çalışmak sizlere iyi gelecektir.

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18 Ağustos Yengeç burcu yorumu

Yaşam size bütün gücüyle destek olmakta. Yeni bir ürün satın almak veya sizin satış yapmak istediğiniz bir ürünle ilgili yeni beklenmedik gelişmeler yaşayabilirsiniz.

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18 Ağustos Aslan burcu yorumu

Çevrenizden destek almaya çalışabilirsiniz. Kendi içinizdeki öfkenizi sert bir şekilde dışarı vurmamaya çalışın. Elinizde olmasa da kırıcı olabiliyorsunuz.

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18 Ağustos Başak burcu yorumu

Geçmişe bir sünger çelip empati ile yaklaşarak telafi etmeye çalışmalısınız. Finansal konularınızda yeni girişimler içerisine girebilirsiniz.

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18 Ağustos Terazi burcu yorumu

Ani hareketlerden kaçınarak sakin bir şekilde ilerlemeye çalışmalısınız. Bugün karşılaştığınız tüm olaylar sizi geleceğe taşıyacak bir köprü vazifesi görecektir.

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18 Ağustos Akrep burcu yorumu

Yeni tanıştığınız kişilerle istişarelerde bulunabilirsiniz. Güçlü yapınız sizi lider pozisyonunda tutuyor olacaktır. Kendinize güvenin.

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18 Ağustos Yay burcu yorumu

Aşkta beklenmedik hareketlilikler yaşayabilirsiniz. Neşenizin sevgiden kaynaklandığını çevrenize göstermeniz için muazzam bir gün. Sıra sizde.

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18 Ağustos Oğlak burcu yorumu

Geçmişi yaşamayı bırakmalısınız. Yoğun iş temposunda toplantıdan toplantıya koşturuyor olabilirsiniz. Kendinize zaman ayırmayı da unutmamalısınız.

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18 Ağustos Kova burcu yorumu

Evet veya hayır diyerek keskin kararlar almamalısınız, zamana bırakmalısınız ve tercihlerinizi sürece göre belirlemeye çalışmalısınız.

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18 Ağustos Balık burcu yorumu

Yeni bir şans vermek için gün sizi bekliyor olacaktır. Hedeflerinize ilerlerken geçmişi değil yarını düşünerek yol almalısınız.

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