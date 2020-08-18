Günlük Burç Yorumları: 18 Ağustos Salı Günlük Burç Yorumları
"Uzman Astrolog Aygül Aydın 18 Ağustos günlük burç yorumlarını açıkladı! Aygül Aydın, 18 Ağustos Salı günü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor detaylı olarak anlattı. Peki 18 Ağustos’ta aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuz neler söylüyor? İşte 18 Ağustos 2020 Salı günü burç yorumlarınız..."
Harcamalarınızı abartmayın.
Ay, Aslan burcunda ilerliyor. Zayıf görünmekten ya da zaaflarını konuşmaktan korkma. Yaşam içinde her zaman güçlü olamayız. Bugün harcamalarınız planladığınızdan daha fazla olabilir. Aniden ortaya çıkan borçlar sizi zorlasa da karşınıza çıkan fırsatlar bunları tolere edecektir. İkili ilişkilerin gündem de olduğu bugün kendinizi duygusal anlamda tahammülsüz hissedebilir ve bu yüzden insanlara karşı biraz mesafeli olabilirsiniz.
18 Ağustos Koç burcu yorumu
Hazırlıklı olun ve sakinliğinizle onlara gereken dersi verin. Aşk hayatınızı yaratıcığınızla özenli hale getirebilirsiniz. Sürprizler sizleri bekliyor olacaktır.
KOÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!
18 Ağustos Boğa burcu yorumu
Sizi siz yapan yürüyüşünüzdür. Kariyer hayatınızda sorunlara karşı biraz daha sağduyulu yaklaşınca, problemler kendiliğinden ortadan kalkacaktır.
BOĞA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!
18 Ağustos İkizler burcu yorumu
Şimdiye kadar sevgi için yaptığınız fedakârlıkları tekrar gözden geçirebilirsiniz. Dengede kalmaya çalışmak sizlere iyi gelecektir.
İKİZLER BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!
18 Ağustos Yengeç burcu yorumu
Yaşam size bütün gücüyle destek olmakta. Yeni bir ürün satın almak veya sizin satış yapmak istediğiniz bir ürünle ilgili yeni beklenmedik gelişmeler yaşayabilirsiniz.
YENGEÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!
18 Ağustos Aslan burcu yorumu
Çevrenizden destek almaya çalışabilirsiniz. Kendi içinizdeki öfkenizi sert bir şekilde dışarı vurmamaya çalışın. Elinizde olmasa da kırıcı olabiliyorsunuz.
ASLAN BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!
18 Ağustos Başak burcu yorumu
Geçmişe bir sünger çelip empati ile yaklaşarak telafi etmeye çalışmalısınız. Finansal konularınızda yeni girişimler içerisine girebilirsiniz.
BAŞAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!
18 Ağustos Terazi burcu yorumu
Ani hareketlerden kaçınarak sakin bir şekilde ilerlemeye çalışmalısınız. Bugün karşılaştığınız tüm olaylar sizi geleceğe taşıyacak bir köprü vazifesi görecektir.
TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!
18 Ağustos Akrep burcu yorumu
Yeni tanıştığınız kişilerle istişarelerde bulunabilirsiniz. Güçlü yapınız sizi lider pozisyonunda tutuyor olacaktır. Kendinize güvenin.
AKREP BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!
18 Ağustos Yay burcu yorumu
Aşkta beklenmedik hareketlilikler yaşayabilirsiniz. Neşenizin sevgiden kaynaklandığını çevrenize göstermeniz için muazzam bir gün. Sıra sizde.
YAY BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!
18 Ağustos Oğlak burcu yorumu
Geçmişi yaşamayı bırakmalısınız. Yoğun iş temposunda toplantıdan toplantıya koşturuyor olabilirsiniz. Kendinize zaman ayırmayı da unutmamalısınız.
OĞLAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!
18 Ağustos Kova burcu yorumu
Evet veya hayır diyerek keskin kararlar almamalısınız, zamana bırakmalısınız ve tercihlerinizi sürece göre belirlemeye çalışmalısınız.
KOVA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!
18 Ağustos Balık burcu yorumu
Yeni bir şans vermek için gün sizi bekliyor olacaktır. Hedeflerinize ilerlerken geçmişi değil yarını düşünerek yol almalısınız.