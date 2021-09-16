Günlük Burç Yorumları: 16 Eylül Perşembe Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

Kendinize destek olun.

Ay, Oğlak burcunda ilerliyor ve saat 18.23’te Kova burcuna geçiyor. Kendinize yapılmasını istemediğiniz bir şeyi başkasına yapmayın! Ruhunuzu aydınlatacak insanlarla arkadaşlık edin. Başkalarının olumsuz görüşleriyle kendinizi baskılamayın! Olduğunuzdan farklı görünmek, sizi yükseltmez ama kolayca düşürebilir. Bunu göze almak, bile bile lades demekle eş değerdir. Göze aldıklarınız, hayatınızı kazanmak ve kendinize değer katmak uğruna olmalıdır.

16 Eylül Koç burcu yorumu

Aşk hayatınızda cesur kararlar alıyorsunuz.

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16 Eylül Boğa burcu yorumu

Amaçlarınızı hayata geçirmek için harekete geçiyorsunuz.

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16 Eylül İkizler burcu yorumu

Duygularınızı güç savaşı içerisinde heba edebilirsiniz.

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16 Eylül Yengeç burcu yorumu

Geleceğinizi düşünerek hareket edeceksiniz.

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16 Eylül Aslan burcu yorumu

Bugün sivri dilli olduğunuzu hissedebilir ya da çevrenizden bu yönde eleştiriler alabilirsiniz.

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16 Eylül Başak burcu yorumu

Sahip olmak istediklerinizi elde etmek için kendinizi adıyorsunuz.

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16 Eylül Terazi burcu yorumu

Bugün cesaretiniz, size kayıplarınızın telafisi için olanak tanıyor.

16 Eylül Akrep burcu yorumu

Kendinizi kişisel bir yalnızlığa itebilirsiniz.

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16 Eylül Yay burcu yorumu

Sürpriz olaylarla karşılaşabilirsiniz.

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16 Eylül Oğlak burcu yorumu

Çalışma alanınızda hırsınızla hareket ediyorsunuz.

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16 Eylül Kova burcu yorumu

Seyahat etmek istiyorsunuz.

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16 Eylül Balık burcu yorumu

Eşinizin akrabaları ile duygusal çatışmalar içerisine girebilirsiniz.

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