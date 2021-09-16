Günlük Burç Yorumları: 16 Eylül Perşembe Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları
"Günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? 16 Eylül'de aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın, 16 Eylül'de günlük burç yorumlarını açıkladı! Aygül Aydın, 16 Eylül Perşembe günü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor detaylı olarak anlattı. 16 Eylül Perşembe 2021 günlük burç yorumlarınız..."
Kendinize destek olun.
Ay, Oğlak burcunda ilerliyor ve saat 18.23’te Kova burcuna geçiyor. Kendinize yapılmasını istemediğiniz bir şeyi başkasına yapmayın! Ruhunuzu aydınlatacak insanlarla arkadaşlık edin. Başkalarının olumsuz görüşleriyle kendinizi baskılamayın! Olduğunuzdan farklı görünmek, sizi yükseltmez ama kolayca düşürebilir. Bunu göze almak, bile bile lades demekle eş değerdir. Göze aldıklarınız, hayatınızı kazanmak ve kendinize değer katmak uğruna olmalıdır.
16 Eylül Koç burcu yorumu
Aşk hayatınızda cesur kararlar alıyorsunuz.
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16 Eylül Boğa burcu yorumu
Amaçlarınızı hayata geçirmek için harekete geçiyorsunuz.
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16 Eylül İkizler burcu yorumu
Duygularınızı güç savaşı içerisinde heba edebilirsiniz.
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16 Eylül Yengeç burcu yorumu
Geleceğinizi düşünerek hareket edeceksiniz.
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16 Eylül Aslan burcu yorumu
Bugün sivri dilli olduğunuzu hissedebilir ya da çevrenizden bu yönde eleştiriler alabilirsiniz.
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16 Eylül Başak burcu yorumu
Sahip olmak istediklerinizi elde etmek için kendinizi adıyorsunuz.
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16 Eylül Terazi burcu yorumu
Bugün cesaretiniz, size kayıplarınızın telafisi için olanak tanıyor.
16 Eylül Akrep burcu yorumu
Kendinizi kişisel bir yalnızlığa itebilirsiniz.
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16 Eylül Yay burcu yorumu
Sürpriz olaylarla karşılaşabilirsiniz.
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16 Eylül Oğlak burcu yorumu
Çalışma alanınızda hırsınızla hareket ediyorsunuz.
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16 Eylül Kova burcu yorumu
Seyahat etmek istiyorsunuz.
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16 Eylül Balık burcu yorumu
Eşinizin akrabaları ile duygusal çatışmalar içerisine girebilirsiniz.