Günlük Burç Yorumları: 15 Nisan 2023 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

Faydasız bir hayat erken ölümdür.



Ay, Kova burcunda ilerliyor. Yerine getirilmeyen vaatlerin insanda heves değil hınç uyandırdığı bir zamanda olabilirsin. Heveslerini kaçıran insanlardan uzaklaş kimseye bir hınç duyma. Düşüncelerinin yorgunluğunun ana sebebini keşfediyorsun. Çevrene karşı soğuk davranışlarının kaynağı ortaya çıkıyor. Bunları çevrenle konuşmak ve bu konularda menfaatçi insanlardan uzaklaşmak isteyebilirsin.



Motivasyon Sözü: “Hayatı hayal kırıklıklarıyla değil, olanaklarıyla ölçen ruhun büyüklüğü için çabalayın.” W. E. B. Du Bois

15 Nisan Koç burcu yorumu

Arkadaş seçimlerinizin, bulunduğunuz çevrelerin sizi ne derece memnun ettiğini düşünebilirsiniz.

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15 Nisan Boğa burcu yorumu

Çalışma ortamınızda ve girdiğiniz toplumlarda kiminle yol arkadaşlığı yapacağınız önemli olacaktır.

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15 Nisan İkizler burcu yorumu

Sosyal ağlar üzerinden tanıştığınız insanlar, burada yaptığınız işler beklediğiniz etkiyi verememiş olabilir.

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15 Nisan Yengeç burcu yorumu

Kendinizi baskı altında hissettiğiniz durumlar olduğunda bunu kabullenmeyi bırakmalısınız.

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15 Nisan Aslan burcu yorumu

İşinizi yaparken aynı fikir ve istekte olamadığınız insanlarla karşılaşabilirsiniz.

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15 Nisan Başak burcu yorumu

İş ve zaman planı yaparken size neyin engel olduğunu neyin destek olduğunu da daha iyi anlayabilirsiniz.

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15 Nisan Terazi burcu yorumu

Duygusal konularda önemli konuşmalar yapabilir, birbirinizin hassasiyetlerine göre ilerlemek için bazı adımlar atabilirsiniz.



TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

15 Nisan Akrep burcu yorumu

Evlenmek, hayatınıza ve ailenize birini dahil etmekle ilgili konularda düşünceli olabilirsiniz.

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15 Nisan Yay burcu yorumu

İş ve sosyal çevrelere ayırdığınız zamanın sizi ne yönde etkilediğini iyi anlamalısınız.

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15 Nisan Oğlak burcu yorumu



Güvendiğiniz kişilerle ve işlerle sınırlandırdığınız hayatınızın gidişatını görmek isteyebilirsiniz.

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15 Nisan Kova burcu yorumu

Farkında olmadan kendinize engeller koymuş olabilirsiniz.

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15 Nisan Balık burcu yorumu

Bir süredir beklediğiniz anın geldiğini hissedebilirsiniz.

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