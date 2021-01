Günlük Burç Yorumları: 12 Ocak Salı Günlük Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

Bazı restleşmeler ve isyanlar içine girmeyin.

Ay, Oğlak burcunda ilerliyor. Sürekli kendi geleceğinizi düşünmeniz veya bununla ilgili kaygılar içinde olmanız çevreniz tarafından yanlış algılanabilir. Bu korkularınızdan uzaklaşın ve kendinize güvenin! Bugünler size dünden miras kaldı. Her geçen gün de böyle olmaya devam ediyor. Dolayısıyla kaygılandığınız gelecek aslında sandığınız gibi uzakta değil, her an yaklaşıyor. Yürümeye devam etmek kadar nasıl yürüdüğünüz de büyük önem taşıyor. Hak ettiğinize inandığınız o güzel günleri yaşamak için yeterli gücünüz ve hevesiniz olmazsa süreç sizin can sıkıcı hale gelebilir. Güneş ve Plüton’un oğlak burcundaki kavuşumu ve yeniay fazına giriş yapıyor olmanızdan ötürü kendinizi çok fazla baskılamayın. Sakin olun.

12 Ocak Koç burcu yorumu

Çalışmalarınızı yalnız başınıza sürdürmeniz yoğun tempoda sizi fazlasıyla yorabilir. Planlı olmalı ve iş bölümü yapmalısınız. Böylece hayattan kaçırdıklarınızı yakalama şansı da bulabilirsiniz.

12 Ocak Boğa burcu yorumu

Yorgunluğun verdiği etkiyle bulunduğunuz yerden uzak kalmak isteyebilirsiniz. Kaçmak yerine dinlenmeyi ve size iyi gelecek hobileriniz yönelmeyi seçmelisiniz.

12 Ocak İkizler burcu yorumu

Finansal konular ile ilgili gündeminizde sevindirici gelişmeler yaşanabilir. Tüm aşamaları ve sözleşmeleri dikkatle incelemelisiniz.

12 Ocak Yengeç burcu yorumu

İkili ilişkilerinizde soğuk davranışlar sergiliyor olabilirsiniz. Kendinizi geri çekmeyi çok sevseniz de partnerinizin duygularını es geçemezsiniz.

12 Ocak Aslan burcu yorumu

Sağlığınızı ihmal etmeniz ve stres altında olmanız sebebiyle bedeniniz sizi dikkatli olmanız yönünde uyarabilir. Önceliği kendinize vermelisiniz.

12 Ocak Başak burcu yorumu

Duygularınızı ifade ederken zorlanabilirsiniz. İçinizde tutmayı tercih etseniz de her şeyi tek başınıza yaşamanız yükünüzü artırabilir.

12 Ocak Terazi burcu yorumu

Ailenizle aranızda bazı gerginlikler yaşanabilir. Mesafeli yaklaşımınız bazı konuların çözülmesine mani olabilir. Kurallarınızı esnetmeli ve kendinizi olayların dışında tutmamalısınız.

12 Ocak Akrep burcu yorumu

Görüşmek istemediğiniz kişiler sizinle iletişimi sürdürmek için uğraşıyor olabilir. Sezgilerinize güvenerek sizi rahatsız eden durumlara karşı tepkinizi belli edebilirsiniz.

12 Ocak Yay burcu yorumu

Harcamalarınızın aşırıya kaçmasının gerekçesi olarak denge kurmayı başaramıyor olmanızı öne sürmekten vazgeçmelisiniz.

12 Ocak Oğlak burcu yorumu

Kendinizi çok baskılanmış ya da suçlanmış hissedebilirsiniz. Duygu ve mantığınızın desteğini alabileceğiniz bir gündesiniz. Alacağınız kararlarda doğru adımı yakalamanız mümkün.

12 Ocak Kova burcu yorumu

Bugün geçmiş ilişkileriniz aklınıza düşebilir, özlem duygunuz ağır basabilir. Kendinizden kaçmamalı, sevgi ve saygınızı teraziye koyarak durumu ve zamanı lehinize çevirebilirsiniz.

12 Ocak Balık burcu yorumu

Arkadaşlarınızda olan iletişiminizde rahatsız olduğunuz bazı davranışları sorgulayacağınız bir gündesiniz. Objektif olmaya çalışırsanız doğruyu yanlışı ayırt etmeniz daha kolay olacaktır.

