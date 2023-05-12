Günlük Burç Yorumları: 12 Mayıs 2023 Cuma Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

Sakin kalan aklının farkına varır.

Ay, Kova burcunda ilerliyor. Hızlı kararlar verme! Şu an için çok alıngan ve dürtüsel olabilirsin. Sorumluluklarını paylaştığın dostların ya da aile bireyleri ile ilgili bazı restleşmeler söz konusu olabilir. Bugün duydukların karşısında şaşırabilirsin. Acele kararlar verip hemen hareket etme.

Motivasyon Sözü: "Kendi ışığına güvenen başkasının parlamasından rahatsızlık duymaz." Victor Hugo

12 Mayıs Koç burcu yorumu

Davranışlarınızın sonuçlarını önceden düşünmek size her zaman avantaj sağlar.

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12 Mayıs Boğa burcu yorumu

Profesyonel bir duruş sergilemeniz gereken bir gündesiniz.

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12 Mayıs İkizler burcu yorumu

Bilgi sahibi olmak, bu konuda işi bilenlerden danışmanlık almak size yeni bir bakış açısı getirebilir.

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12 Mayıs Yengeç burcu yorumu

Fevri çıkışlar yapmaktan kendinizi koruyun.

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12 Mayıs Aslan burcu yorumu

Duygularınızın ve sözlerinizin geçerliliğini kabul ettirmek için karşınızdaki kişiyi zorlayabilirsiniz.

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12 Mayıs Başak burcu yorumu

Sağlığınız ve bedensel görünüş konusunda doğru yöntemler izlediğinizden emin olmalısınız.

BAŞAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

12 Mayıs Terazi burcu yorumu

Partnerinizden alacağınız bazı geri dönüşler canınızı sıkabilir.



TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

12 Mayıs Akrep burcu yorumu

Yorgun olabilir, sorumluluklarınızdan dolayı kendinize zaman ayıramayabilirsiniz.

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12 Mayıs Yay burcu yorumu

Fanatik bir tutum sergilemek ilişkilerinize zarar vereceği için duyduklarınızı dikkate almanızda fayda var.

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12 Mayıs Oğlak burcu yorumu



Beklenmedik ödemeler ve borçlanmalarla ilgilenebilirsiniz.

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12 Mayıs Kova burcu yorumu

Sizin için en iyi kararı siz verebilirsiniz.

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12 Mayıs Balık burcu yorumu

Başka kaynaklardan edindiğiniz bilgilerin ne derece doğru olduğunu iyi araştırmalısınız.

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