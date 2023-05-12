Günlük Burç Yorumları: 12 Mayıs 2023 Cuma Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları
"Günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? 12 Mayıs'ta aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın, 12 Mayıs günlük burç yorumlarını açıkladı! Aygül Aydın, 12 Mayıs 2023 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor, detaylı olarak anlattı. İşte 12 Mayıs 2023 Cuma günlük burç yorumları "
Sakin kalan aklının farkına varır.
Ay, Kova burcunda ilerliyor. Hızlı kararlar verme! Şu an için çok alıngan ve dürtüsel olabilirsin. Sorumluluklarını paylaştığın dostların ya da aile bireyleri ile ilgili bazı restleşmeler söz konusu olabilir. Bugün duydukların karşısında şaşırabilirsin. Acele kararlar verip hemen hareket etme.
Motivasyon Sözü: "Kendi ışığına güvenen başkasının parlamasından rahatsızlık duymaz." Victor Hugo
12 Mayıs Koç burcu yorumu
Davranışlarınızın sonuçlarını önceden düşünmek size her zaman avantaj sağlar.
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12 Mayıs Boğa burcu yorumu
Profesyonel bir duruş sergilemeniz gereken bir gündesiniz.
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12 Mayıs İkizler burcu yorumu
Bilgi sahibi olmak, bu konuda işi bilenlerden danışmanlık almak size yeni bir bakış açısı getirebilir.
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12 Mayıs Yengeç burcu yorumu
Fevri çıkışlar yapmaktan kendinizi koruyun.
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12 Mayıs Aslan burcu yorumu
Duygularınızın ve sözlerinizin geçerliliğini kabul ettirmek için karşınızdaki kişiyi zorlayabilirsiniz.
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12 Mayıs Başak burcu yorumu
Sağlığınız ve bedensel görünüş konusunda doğru yöntemler izlediğinizden emin olmalısınız.
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12 Mayıs Terazi burcu yorumu
Partnerinizden alacağınız bazı geri dönüşler canınızı sıkabilir.
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12 Mayıs Akrep burcu yorumu
Yorgun olabilir, sorumluluklarınızdan dolayı kendinize zaman ayıramayabilirsiniz.
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12 Mayıs Yay burcu yorumu
Fanatik bir tutum sergilemek ilişkilerinize zarar vereceği için duyduklarınızı dikkate almanızda fayda var.
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12 Mayıs Oğlak burcu yorumu
Beklenmedik ödemeler ve borçlanmalarla ilgilenebilirsiniz.
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12 Mayıs Kova burcu yorumu
Sizin için en iyi kararı siz verebilirsiniz.
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12 Mayıs Balık burcu yorumu
Başka kaynaklardan edindiğiniz bilgilerin ne derece doğru olduğunu iyi araştırmalısınız.