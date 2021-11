Günlük Burç Yorumları: 12 Kasım Cuma Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

Hayatına güven!

Ay, Balık burcunda ilerliyor. Bir şansınız olsa, hayatınızı bir başkasının hayatıyla değiştirmek ister miydiniz? Eğer bunu isterseniz kendi hayatınızda neler kaybederdiniz? Her birimizin hayatı biricik ve değerli. Hayatınızı ve kendinizi sevin. Yaşamınızda olan her şey, her durum, her olay sizi daha iyiye taşımak için olan şeyler… Bazı şeylere boş vermeyi bilin. Kendinizi hatalarınızla, kusurlarınızla, sizi siz yapan özelliklerinizle sevin.

12 Kasım Koç burcu yorumu

Bugün sosyal aktiviteler içinde olmak ve dostlarınızla keyifli zaman geçirmek size moral olarak geri dönebilir.

12 Kasım Boğa burcu yorumu

Bugün kendinizi fiziksel olarak yorgun hissedebilirsiniz.

12 Kasım İkizler burcu yorumu

Bugün marjinal fikirler ve yaratıcılık gerektiren konularda harika işler çıkabilirsiniz.

12 Kasım Yengeç burcu yorumu

Partnerinizin sizinle ilgili düşüncelerini öğrenmek isteyebilirsiniz.

12 Kasım Aslan burcu yorumu

Bugün kendinizi içsel olarak öfkeli hissedebilirsiniz.

12 Kasım Başak burcu yorumu

Bugün bütün olumsuz düşüncelerden ve duygulardan uzaklaşma zamanı…

12 Kasım Terazi burcu yorumu

Bugün her zamankinden daha hoşgörülü olmaya önem vermelisiniz.



12 Kasım Akrep burcu yorumu

Bugün özel hayatınızla ilgili konularda kendinizi huzursuz hissedebilirsiniz.

12 Kasım Yay burcu yorumu

İçsel olarak kendinizi kararlı, cesaretli ve özgüvenli hissedebilir ancak bunu yaşama uyarlama noktasında zorlanabilirsiniz.

12 Kasım Oğlak burcu yorumu

Maddi konularınızın ön planda olacağı ve finansal dengelere dikkat etmeniz gerekeceği bir gündesiniz.

12 Kasım Kova burcu yorumu

Bugün ikili ilişkiler konusunda gereğinden fazla fedakârlık yaparak kapasitenizin üstünde bir performans sergileyebilirsiniz.

12 Kasım Balık burcu yorumu

Günlük rutin işleriniz bugün sizi bir hayli yorabilir.

