Günlük Burç Yorumları: 11 Şubat 2022 Cuma Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

Kendinize zaman verin!

Ay, İkizler burcunda ilerliyor ve saat 12.30’dan sonra boşlukta hareket ediyor. Merkür ve Plüton, Oğlak burcunda kavuşuyor. Kendini kötü hissediyor ve nedenini bilmiyorsan müzik, sanat ve doğa ile uğraşarak tüm sinirlerini veya endişelerini giderebilirsin. Konuşmalarınızda derin cümleler kurmanız sizin çevreniz tarafından gizemli olarak düşünülmenize neden olabilir. Partnerinizle olan diyaloglarınıza dikkat etmelisiniz. Komşularınız ile küçük tartışmalar yaşayabilirsiniz. Enerjinizi doyasıya harcamak istediğiniz halde kısıtlanmak size göre değildir. Fiziksel görünüşünüzde değişiklik yapmak isteyebilirsiniz. Kendinize haksızlık yapmamalısınız. Olumsuz düşüncelerinizden kurtulmaya yoğunlaşmalısınız.

Günün Motivasyon Sözü: “Her zaman istediğini alamazsın; ama yeterince denersen, ihtiyacın olanı alabilirsin.” Mick Jagger

11 Şubat Koç burcu yorumu

Geçmiş finansal konularınızdan kalan alacaklarınızın peşine düşeceksiniz.

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11 Şubat Boğa burcu yorumu

Unuttuğunuz bir konuda beklenmedik gelişmelerle karşılaşıyorsunuz.

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11 Şubat İkizler burcu yorumu

Çalışma ortamınızda sorumlu olduğunuz alanlarda geriye dönük incelemelere tabi tutulabilirsiniz.

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11 Şubat Yengeç burcu yorumu

Sosyal çevreniz hatalarınızdan sık sık bahsetmeye çalışıyor olabilir.

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11 Şubat Aslan burcu yorumu

Ailenize karşı gelmek üzeresiniz.

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11 Şubat Başak burcu yorumu

Takıntılarınızla baş etmek de zorlanabilirsiniz.

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11 Şubat Terazi burcu yorumu

Korku ve kararsız yapınız geçmiş hatalarınızın tekrarlanmasına yol açabilir.



TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

11 Şubat Akrep burcu yorumu

Yeni başlangıç yapmak için tedirginliğiniz olabilir.

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11 Şubat Yay burcu yorumu

Rüyalarınız çok aktif. Bilinçaltınız geçmişin izleri yeniden ortaya çıkarmaya çalışıyor olabilir. T

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11 Şubat Oğlak burcu yorumu

Çevreniz sosyal yardım kuruluşlarına destek olmanız konusunda üzerinize baskı uygulayabilir.

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11 Şubat Kova burcu yorumu

Kariyer alanınızda farklı bir gün olacaktır.

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11 Şubat Balık burcu yorumu

İnandığınız değerlerin sarsıldığını hissediyorsunuz.

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