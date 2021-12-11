Günlük Burç Yorumları: 11 Aralık Cumartesi Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

Empati yapın.

Ay, Balık burcunda ilerliyor. Başkalarının haklarına ve gerçeklerine karşı duyarlılık gösterin, onların yaşamlarını eleştiri konusu haline getirmekten vazgeçin. İnsanların gelişimine yardımcı olmak için elinizden ne geliyorsa yapın. Elinizden bir şey gelmiyorsa da önlerinde durmayın. Hayat sizin yaşattıklarınızla şekilleniyor. Güzel şeyler yaşamak istiyorsanız güzel şeyler yapın. İnsan insanın aynasıdır. Aynada neyi görmek istiyorsanız o kişi olun.

11 Aralık Koç burcu yorumu

İletişimin ön planda olduğu bir gün olabilir.

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11 Aralık Boğa burcu yorumu

Kıskançlık teması ilişkinizde gündem maddeniz olabilir ve gereksiz yere gerginlik yaşayabilirsiniz.

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11 Aralık İkizler burcu yorumu

Uzun zamandır kafanızı meşgul eden finansal ve hukuki problemlerinizi çözmek için yeni arayışlar içine girebilirsiniz.

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11 Aralık Yengeç burcu yorumu

Bugün partnerinizle iletişim kurmakta zorlanabilirsiniz.

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11 Aralık Aslan burcu yorumu

Bugün ikili ilişkilerde ve aşk ilişkilerinde harika bir gün.

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11 Aralık Başak burcu yorumu

Çevrenizle bazı problemler yaşayabilir ve kontrolünüz dışında gelişen bazı durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz.

BAŞAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

11 Aralık Terazi burcu yorumu

İş hayatındaki iletişim trafiğiniz artabilir.



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11 Aralık Akrep burcu yorumu

Geçmişteki ilişkilerinizle ilgili bazı sorulara hala cevap arıyor olabilirsiniz.

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11 Aralık Yay burcu yorumu

Yaptığınız işlerle ilgili bugün iş çevrenizin dikkatini çekebilir ve üstlerinizden takdir görebilirsiniz.

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11 Aralık Oğlak burcu yorumu

Bugün konuşmalarınızda agresif ve ikircikli cümleler kurabilirsiniz.

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11 Aralık Kova burcu yorumu

Bugün yapacağınız işlerde inovasyon ruhunuz sizi hareketli kılabilir.

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11 Aralık Balık burcu yorumu

Canınızı sıkan her ne varsa bunları çözmek için harekete geçebilirsiniz.

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