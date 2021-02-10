Günlük Burç Yorumları: 10 Şubat Çarşamba Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

Doğru bir üslubu seçin.

Ay, Kova burcunda ilerliyor. Anlaşılmadığınızı düşünebilirsiniz. Bunun sebeplerini arayın ve kendinizi farklı şekillerde ifade etmeye çalışın. Unutmayın! Öfkeyle kalkan zararla oturur. Söylediklerinizin daha anlaşılır olması, dilinizi ve üslubunuzu buna göre düzenlemek, karşı taraftan alacağınız tepkilerin de daha ılımlı ve yapıcı olmasını sağlayacaktır. Bu sizi daha sakin biri yapacağı gibi daha iyi konulardan bahsetmek ve daha iyi işler yapmak için de yüreklendirebilir. Özgürleşme sürecinizi daha nazik yapın.

10 Şubat Koç burcu yorumu

Sosyal çevreniz tarafından üzerinizde bir baskı hissedebilirsiniz. Kendi halinizde ve istediğiniz gibi davranmak, arkadaşlarınızla aranızda sorunlar yaratabilir.

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10 Şubat Boğa burcu yorumu

Hayal ettiğiniz ve hissettiğiniz gibi olması, mantığınızın da destekleri ve buna uygun hamlelerinizle mümkündür.

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10 Şubat İkizler burcu yorumu

İyiye doğru giden hayatınızın size kattığı motivasyonunuzu korumalı ve bunu ileriye taşıyacak planlar yapmalısınız.

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10 Şubat Yengeç burcu yorumu

Güveninizi tam olarak kazandıktan sonra gerçek kimliğinizi daha rahat gösterebileceksiniz.

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10 Şubat Aslan burcu yorumu

İkili ilişkilerinizde tek taraflı düşünebilirsiniz. Sadece kendi duygularınızı önemsemeniz geminizin su almasına yol açacaktır.

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10 Şubat Başak burcu yorumu

Çalışma ortamınızda tek olarak hareket etme isteğiniz geri çevrilmiş olabilir. Şartlar doğrultusunda ekip çalışmasını da öğrenmelisiniz.

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10 Şubat Terazi burcu yorumu

Duygularınız ve mantığınız arasında kalabilirsiniz. Üzerinize gelinen konularda tedirginliğiniz arttıkça yanlış karar alma ihtimaliniz de artacaktır.

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10 Şubat Akrep burcu yorumu

Duygularınızı içinizde yaşamaya karar verebilirsiniz. Sorumluluklarınızdan kaçtığınızı düşünseler bile aldığınız bu kararı uygulamakta oldukça eminsiniz.

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10 Şubat Yay burcu yorumu

Eleştirildiğinizi düşünerek aldığınız bu kararda, arkadaşlarınızın haklı olabilme ihtimallerini de gözden geçirmekte fayda var.

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10 Şubat Oğlak burcu yorumu

Finansal konularınız günün oldukça büyük bir kısmını kapsayabilir. Karar değiştirmek niyetinde iseniz geçmiş deneyimlerinizi örnek alabilirsiniz.

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10 Şubat Kova burcu yorumu

İhmal ettiğiniz konuları çözüme kavuşturmak için bugünün yoğunluğunu kendinize ayırdığınızda, sonraki günler için daha rahat bir zaman planlaması yapabilirsiniz.

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10 Şubat Balık burcu yorumu

Güne duygusal başlayabilirsiniz. Yalnız kalmak ve kendinizle yüzleşmek bazı sorunların çözümü için size destek olabilir.

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