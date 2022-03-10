Günlük Burç Yorumları: 10 Mart 2022 Perşembe Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

Doğru bir üslup içinde olmayı seçin.

Ay, İkizler burcunda ilerliyor ve saat 19.43’ten sonra boşlukta ilerliyor. Merkür, Balık burcuna geçiyor. Konuşma isteğin bugün ağır basabilir, herkese ve her şeye yetişmeye çalışabilirsin. Söylemlerinde üslubuna ve ses tonuna dikkat et. Doğru bir şey söylerken yanlış anlaşılmanız çok mümkün olabilir.Hatalı konuşmalardan ya da ısrarcı davranışlardan uzak kalmalısınız. Bugün özellikle vertigo,boyun ağrısı veya boğaz yanması gibi şikayetlerle uğraşmak durumunda kalabilirsiniz.Bağışıklık sisteminizi ayakta tutun ve biraz daha kendinize bakın.

Motivasyon sözü: “Hayat, bisiklete binmeye benzer. Pedalı çevirmeye devam ettiğiniz sürece düşmezsiniz.” Claude Pepper

10 Mart Koç burcu yorumu

Geçmişe ait borçlarınız için bildirim alabilirsiniz.

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10 Mart Boğa burcu yorumu

Geçmiş ilişkiniz ile hiç beklenmedik bir yerde yeniden karşılaşabilirsiniz.

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10 Mart İkizler burcu yorumu

Çalışma alanınızda hızlı hareket etmek isterken gözden kaçan konular olabilir.

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10 Mart Yengeç burcu yorumu

Geçmişte sizlere söylenen sözler ya da bazı yalanlar ortaya çıkıyor.

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10 Mart Aslan burcu yorumu

Bir türlü üstesinden gelemediğiniz ailesel sorunlarınız yeniden açılıyor.

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10 Mart Başak burcu yorumu

Yakın çevre diyaloglarınızda geçmiş hatıralarınızı yeniden yaşadığınızı hissedebilirsiniz.

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10 Mart Terazi burcu yorumu

İmzaladığınız sözleşmeye yönelik hakkınızda hukuki girişimlerde bulunabilirler.



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10 Mart Akrep burcu yorumu

Unutamadığınız duygularınızın yorgunluğunu yaşıyorsunuz.

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10 Mart Yay burcu yorumu

Gizli tuttuğunuz bazı konular ortaya çıkıyor.

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10 Mart Oğlak burcu yorumu

Arkadaş çevrenizden kopmak üzeresiniz.

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10 Mart Kova burcu yorumu

Geçmişte ayrıldığınız ya da çalışmayı o zamanlar düşünmediğiniz yer sizinle yeniden çalışmak isteyebilir.

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10 Mart Balık burcu yorumu

Merak ettiğiniz ve uzun zamandır araştırmasını yaptığınız halde çözümünü keşfedemediğiniz konular da cevaplar hiç beklemediğiniz bir anda karşınıza çıkıyor.

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