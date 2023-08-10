Günlük Burç Yorumları: 10 Ağustos 2023 Perşembe Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

Bugün üç kişiye onları ne çok sevdiğinizi söyleyin.

Ay, İkizler burcunda ilerliyor. Çaresiz değilsin... Ne olursa olsun seni batak ilişkilerde olmaya zorlayan insanlardan, durumlardan kaçabilecek bir yolun her zaman var. Mecbur değilsin... Artık eski koşullar ve eski şartlar yok inan. Sevdiğin insanlara sevgini göstermek sana iyi gelecek.

Motivasyon Sözü: En büyük düşmanınızın iki kulağınızın arasında yaşamadığına emin olun. (Laird Hamilton)

10 Ağustos Koç burcu yorumu

Bir şeylere mecbur hissetmekle gereklilikler arasında sınır çizmeniz gerekebilir.

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10 Ağustos Boğa burcu yorumu

Ödemelerinizi tamamlamak, yoğunluğunuzu azaltmak adına kendinizi fazla yormadığınızdan emin olmalısınız.

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10 Ağustos İkizler burcu yorumu

Herkese dağıttığınız enerjinizin bugün size yeterli gelmediğini düşünebilirsiniz.

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10 Ağustos Yengeç burcu yorumu

İçinizde bir sıkıntı hissedebilir ve tüm günü bu duyguyla geçirebilirsiniz.

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10 Ağustos Aslan burcu yorumu

İnsanlara yaklaşımlarınız, iletişim becerileriniz dikkat çekebilir.

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10 Ağustos Başak burcu yorumu

İşlerinizi hızlı bir şekilde tamamlamak, sadece gerekenle ilgilenmek isteyebilirsiniz.

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10 Ağustos Terazi burcu yorumu

Sosyal mecralar, yazılı işler, el becerisi ve hayal gücü gerektiren konular ön plana çıkabilir.



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10 Ağustos Akrep burcu yorumu

Belli etmemeye, bastırmaya çalıştığınız her şeyin daha da çok görüleceğini unutmamalısınız.

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10 Ağustos Yay burcu yorumu

Ortaklı işlerde bazı tutumlarınızı değiştirmek, sizinle ilgili fikirlerin değişmesine yardımcı olabilir.

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10 Ağustos Oğlak burcu yorumu



Bir hırsla her şeyi tek seferde halledebilmek isteyebilirsiniz.

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10 Ağustos Kova burcu yorumu

İçinizden geçenleri paylaştığınızda alacağınız karşılıklar bazı noktaları netleştirebilir.

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10 Ağustos Balık burcu yorumu

Eviniz ya da yaşam tarzınızla ilgili fikirlerinizi paylaşmaktan çekinmemelisiniz.

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