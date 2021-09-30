Gümüş suyu nedir, ne işe yarar ve nasıl yapılır? Evde gümüş suyu yapılabilir mi

Gümüş suyu hem sağlık açısından hem de cilde iyi geldiği için son zamanlarda aranan ürünler arasında yer almaktadır. Enfeksiyonlarla savaşarak bağışıklık sistemini güçlendiren gümüş suyu, son zamanlarda hastalıklardan korunmak isteyen kişiler tarafından sıklıkla tercih edilmektedir.

Gümüş Suyu Nedir?

Gümüş suyu, saf su içerisinde gümüş parçacıklarının dağılmış hali olarak ifade edilebilir. Gümüş suyu hem oral olarak hem de bir yara üstüne sürülerek uygulanabilen bir tedavi yöntemi olarak bilinmektedir. Gümüş suyunun ağız yolu ile kullanıldığında yaklaşık olarak 5 dakika içerisinde etki göstereceğini söylemek mümkündür. Gümüş suyu kullanımının insan vücuduna sağladığı birçok faydasının olduğu da bilinmektedir.

Gümüş Suyu Ne İşe Yarar?

Gümüş suyunun insan vücuduna birçok faydası bulunduğunu söylemek mümkündür. Hastalıklara iyi gelen ve bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi ile bilinen gümüş suyu, aynı zamanda cilt rahatsızlıklarına karşı ve sivilce tedavisinde de kullanılmaktadır.

Prostat problemi yaşayan kişilerin tedavisinde gümüş suyunun tedavi edici bir etkiye sahip olduğu bilinmektedir.

Yaraları iyileştirici bir özelliği bulunan gümüş suyunu, yaranın üzerine sürerek yaraların daha kısa bir zaman içerisinde iyileşmesi sağlanabilir.

Eklem romatizması şikayeti olan kişilerin de gümüş suyundan faydalanması mümkündür.

Güneş yanıklarının üzerine sürüldüğü takdir de hızlı bir şekilde yanan bölgenin iyileşmesini sağlamaktadır.

Ciltte oluşan kaşıntı ve kızarıklıkların tedavisinde de gümüş suyunun oldukça etkili olduğu söylenebilir.

Mikroplardan arındırıcı etkisiyle bir dezenfektan olarak da kullanılabilir.

Sinüziti olan kişilerin ise burun spreyi olarak gümüş suyu kullanmalarının tedavi edici bir etkisi olduğunu söylemek mümkündür.

Gümüş Suyu Nasıl Yapılır?

Gümüş suyu yapmak isteyen kişilerin öncelikli olarak gerekli malzemeleri temin etmesi gerekmektedir. Gümüş suyu yapmak için ihtiyaç duyulan malzemeler; ısıya dayanaklı bir kavanoz, saf gümüş çubuklar, saf su, manyetik balık, manyetik karıştırıcı, karton bir kapak ve ayarlanabilir bir güç adaptörü olarak sıralanabilir.

Öncelikli olarak kavanozun içerisine saf su konulur.

Ocağın üzerine kavanoz yerleştirilir ve suyun gerekli sıcaklığa gelene kadar ısınması sağlanır. Suyun ısındıktan sonra sıcaklığının 60 derece olması gerekmektedir.

Suyun ısıtıldığı kaptan başka bir kabın içerisine manyetik karıştırıcının koyulması gerekir. Üstü kapatılır ve onun üzerine de içerisinde su ısıtılan kap koyulur.

Suyun içerisine manyetik balığın atılması gerekir. Manyetik balığın suyun içine atıldıktan sonra dönmesi gerekir.

Manyetik çubukların ise kartonun üzerinden takılması gerekmektedir. Karton çubuklar ile son olarak kavanozun üzeri kapatılır.

Manyetik çubukların ise adaptör ile bağlı olması gerekmektedir. Çubuklar adaptöre bağlandıktan sonra ise yaklaşık olarak beş saat bekletilmesi gerekmektedir.

Bekleme esnasında ise saat başı çubukların temizlenmesi gerekir.

Son olarak vakit dolduktan sonra bir süzgeç yardımı ile süzülen gümüş suyu, kullanım için hazır hale gelmektedir.

Evde Gümüş Suyu Yapılabilir mi?

Gümüş suyu yapmak için en önemli aşamalardan birisi malzemeleri temin etmektir. Sonrasında ise aşamaları doğru bir şekilde uygulayarak evde gümüş suyu yapmak mümkün olmaktadır. Ancak gümüş suyu yapmak oldukça teknik bir iş olarak ifade edilebilir. Kolay gibi görünse bile evde gümüş suyu yapmak için dikkat edilmesi gereken bir takım önemli aşamalar bulunmaktadır. Malzemeleri temin ettikten sonra evde gümüş suyu yapılabilir.