Gözlerinizi Daha Küçük Gösteren Makyaj Hataları

Koyu halkalara rağmen kapatıcı kullanmamak



Normal şartlarda göz altı kapatıcıları, makyajın olmazsa olmazlarındandır. Bu sihirli ürün; sadece bir gece öncesinin tüm izlerini silmekle kalmaz, gözlerinizi de aydınlatır. Renk tonunun eşitlenmesini sağlayan kapatıcılar, bakışlarınızı tamamen değiştirebilir.

Göz şeklinize uygun olmayan farları sürmek

Göz makyajı yaparken amacınız, seksi durduğuna inandığınız dumanlı bir göz makyajı uygulamak olmamalı. Bunun yerine, gözlerinizin doğal şeklini ortaya çıkarmayı deneyin. Far paletini gereğinden fazla kullanmak, aslında gözlerinizi daha küçük gösterir.





Eyeliner uygularken göz şeklini görmezden gelmek



Eyeliner sürmek, sanıldığından daha fazla meziyet gerektirir. Göz kapaklarınıza eyeliner’ı ince bir şekilde sürmeye başlayarak, uçlara doğru hafif kalınlaştırdığınızda, mümkün olduğunda dengeli manevralarla kedi gibi gözlere sahip olabilirsiniz.

Takma kirpiklerle bakışlarınızı güçlendirin



Genellikte doğallıktan yana olsanız da bazen değişiklikler yapmak, farklı görünmenizi sağlayabilir. Gözleriniz olduğundan daha iri görünsün istiyorsanız, doğala en yakın olanından bir çift takma kirpik edinebilirsiniz!



Gözün iç kısmına siyah kalem çekmek



Gözün iç kısmına kalem sürerken çok dikkatli olmanız gerekir. Bu makyaj tarzı, gözlerinizi daha dramatik göstermesine rağmen, aynı zamanda olduğundan daha küçük gösterebilir. Bunun yerine, beyaz veya açık renk kalem kullanarak gözlerinizi büyük gösterebilirsiniz.

Maskarayı atlamayın



Maskara, makyaj oyununun gizli kahramanıdır. Hele ki ince veya kısa kirpiklere sahipseniz, maskara kullanmak büyük fark yaratır. Maskara sürerken, üst kirpiklerinizin sağına ve soluna geçmeden önce alttan başladığınızdan emin olun. Bu sihirli dokunuşun önemli bir detayıdır.



Kirpik kıvırma aleti kullanın



Etkili bakışlara ve iri gözlere sahip olmak istiyorsanız, bunu maskaranızı uygulamadan önce mutlaka yapmanız gerekir. Harika bir kirpik kıvırıcı, maskaranın etkisini artıracaktır.