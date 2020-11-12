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Makyaj
MAHMURE ÖZEL

Gözlerinizi Daha Küçük Gösteren Makyaj Hataları

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Gözlerinizi Daha Küçük Gösteren Makyaj Hataları
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"Bazı makyaj hataları ile gözlerinizi irileştireyim derken olduğundan da küçük gösterebilirsiniz. O hatalar neler mi? Gelin, anlatıyoruz...."

Koyu halkalara rağmen kapatıcı kullanmamak

Normal şartlarda göz altı kapatıcıları, makyajın olmazsa olmazlarındandır. Bu sihirli ürün; sadece bir gece öncesinin tüm izlerini silmekle kalmaz, gözlerinizi de aydınlatır. Renk tonunun eşitlenmesini sağlayan kapatıcılar, bakışlarınızı tamamen değiştirebilir.

Göz şeklinize uygun olmayan farları sürmek

Göz makyajı yaparken amacınız, seksi durduğuna inandığınız dumanlı bir göz makyajı uygulamak olmamalı. Bunun yerine, gözlerinizin doğal şeklini ortaya çıkarmayı deneyin. Far paletini gereğinden fazla kullanmak, aslında gözlerinizi daha küçük gösterir.

Gözlerinizi Daha Küçük Gösteren Makyaj Hataları

Eyeliner uygularken göz şeklini görmezden gelmek

Eyeliner sürmek, sanıldığından daha fazla meziyet gerektirir. Göz kapaklarınıza eyeliner’ı ince bir şekilde sürmeye başlayarak, uçlara doğru hafif kalınlaştırdığınızda, mümkün olduğunda dengeli manevralarla kedi gibi gözlere sahip olabilirsiniz.

Göz şekline göre eyeliner önerileri için bu haberi okuyabilirsiniz
Göz şekline göre eyeliner önerileri için bu haberi okuyabilirsiniz

Takma kirpiklerle bakışlarınızı güçlendirin

Genellikte doğallıktan yana olsanız da bazen değişiklikler yapmak, farklı görünmenizi sağlayabilir. Gözleriniz olduğundan daha iri görünsün istiyorsanız, doğala en yakın olanından bir çift takma kirpik edinebilirsiniz!

Gözün iç kısmına siyah kalem çekmek

Gözün iç kısmına kalem sürerken çok dikkatli olmanız gerekir. Bu makyaj tarzı, gözlerinizi daha dramatik göstermesine rağmen, aynı zamanda olduğundan daha küçük gösterebilir. Bunun yerine, beyaz veya açık renk kalem kullanarak gözlerinizi büyük gösterebilirsiniz.

Gözlerinizi Daha Küçük Gösteren Makyaj Hataları

Maskarayı atlamayın

Maskara, makyaj oyununun gizli kahramanıdır. Hele ki ince veya kısa kirpiklere sahipseniz, maskara kullanmak büyük fark yaratır. Maskara sürerken, üst kirpiklerinizin sağına ve soluna geçmeden önce alttan başladığınızdan emin olun. Bu sihirli dokunuşun önemli bir detayıdır.

Kirpik kıvırma aleti kullanın

Etkili bakışlara ve iri gözlere sahip olmak istiyorsanız, bunu maskaranızı uygulamadan önce mutlaka yapmanız gerekir. Harika bir kirpik kıvırıcı, maskaranın etkisini artıracaktır.

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