Hangi Göz Şekli Nasıl Eyeliner Uygulamalı?

Badem göz

Kusursuz bir eyeliner için öncelikle göz şeklinizi tanımalısınız. Gözlerinizin iç pınarı dış köşesine göre daha yukarı bakıyorsa badem gözlüsünüz demektir. Badem göz, en şanslı göz şekli olarak tanımlanır. Badem gözü daha çarpıcı hale getirmek için sadece kirpik diplerine uygulanan eyeliner ile günlük ama etkili bir görünüm elde edilebilir. Şık ve iddialı bir görünüm içinse iç köşeden dış köşeye doğru orta kalınlıkla bir çizgi çekebilir, kalkık bir görünüm kazanmak isterseniz de eyeliner'ınıza hafif kuyruk ekleyebilirsiniz.

Uzun gözler

Uzun göz şekli çok güzel görünse de yanlış makyaj uygulamaları ile düşük ve dar bir görünüm oluşturma riskine sahiptirler. Uzun gözleriniz varsa inceden kalına doğru giden kuyruklu bir eyeliner uygulaması tercih etmelisiniz.

Yakın aralıklı gözler

Yakın aralıklı göz basitçe gözler arasındaki mesafenin kısa olması olarak tanımlanabilir. Gözlerinizin yakın aralıklı olup olmadığını bilmiyorsanız basitçe test edebilirsiniz. Eğer gözlerinizin arasındaki aralık bir göz genişliğinden daha az ise yakın aralıklı gözlere sahipsiniz demektir. Yakın aralıklı gözler için en ideal eyeliner; göz pınarından değil de daha geriden başlayan, gözün dış köşesine yoğunlaşan uygulamadır. Çizginin inceden kalına gitmesi de diğer bir detaydır.

Uzun aralıklı gözler

Uzak aralıklı gözlerde de yakın aralıklının tam tersine gözler arasında fazla mesafe vardır. Uzun aralıklı gözlerde göz pınarlarına odaklanmalı, göz pınarlarından başlayan çizgi göz dışına çıkarılmamalı ve kuyruk tercih edilmemelidir.

Yuvarlak gözler

Yuvarlak gözlere sahipseniz göz pınarlarından göz bitimine doğru kalınlaşan kuyruklu eyeliner uygulaması tercih etmelisiniz. Bu uygulama gözlerinizin daha çekik ve simetrik görünmesine yardımcı olacaktır.