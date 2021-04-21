Göğüslerinizi Nasıl Daha Dik Gösterebilirsiniz?

Yaş alma, aşırı kilo alıp – verme göğüslerin sarkmasına sebep oluyor

Doğum yapma, sık kilo alıp – verme gibi çevresel faktörler göğüslerin elastikiyetini kaybetmesine neden olabilir. Esnekliği ve hacim kaybeden göğüsler zaman içinde sarkarak hoş olmayan bir görüntüye sebep olabilir. Göğüslerin hacim kaybetmesi asimetrik göğüs sorununa yol açabilir.

Kişinin şikayetlerine ve ihtiyacına göre uygulanacak tedavi yöntemlerinden biri göğüs dikleştirme operasyonudur. Günümüzde gelişen teknolojik yöntemler sayesinde elde edilen sonuçlar oldukça başarılıdır.

Operasyon süreci oldukça kolaydır

Göğüs dikleştirme operasyonu ise oldukça kolay gerçekleştirilir. Genel anestezi ile uygulanan yöntem mutlaka kapsamlı bir hastanede steril şekilde gerçekleştirilmelidir. Kişiden kişiye değişmekle birlikte 3 ila 4 saat içinde operasyon tamamlanır. Sarkma durumuna göre tercih edilecek slikon protez miktarı değişecektir.

Uzman hekimler tarafından operasyon yapılması için uygun olan kişiler ise 18 yaş ve üzerinde fiziksel gelişimi tamamlayan ve göğüslerinden şikayetçi olan kişilerdir. Alanında uzman hekimler tarafından yapılan uygulamalarda komplikasyon görülme ihtimali oldukça azdır.

Tedavi sürecinde ise ilk 2 gün buz uygulaması oldukça önemlidir. Hastaya giydirilen sporcu sütyeni ise belli süre boyunca düzenli olarak giyinilmelidir. Ağır kaldırmaktan ve aşırı egzersizden 1 ay süreyle kaçınılmalıdır.

Başarılı sonuç için uzman hekim şart

Operasyon öncesinde en önemli adım mutlaka alanında uzman ve tecrübesi olan hekim ile görüşülmesidir. Tedavi süreci, kişinin beklentileri mutlaka hekime anlatılmalıdır. Bu sayede operasyon sonrası kişi hayal kırıklığına uğramayacaktır. Hekim görüşmesinde mevcut hastalıklar ve düzenli kullanılan ilaçların bilgisi verilmelidir.

Göğüs dikleştirme operasyonu için merak edilenler

Meme dikleştirme operasyonu ile merak edilen sorulardan biri emzirme dönemidir. Meme dikleştirme göğüs dokusuna mümkün olduğu kadar zarar verilmeden yapıldığında güvenli bir uygulamadır. Eğer sarkma sadece cilt kaynaklı ise ve kişi küçülme istemiyorsa meme dokusu şekillendirilir sadece deri çıkarılacağı için meme doku kaybı yaşanmaz bu yüzden süt bezleri de etkilenmez.

Bu sebeple süt bezleri hasar minimumdur. Bir başka soru ise sarkmanın tekrar oluşma durumudur. Çevresel ve genetik faktörler, yaşlanma ve doğumlar sonrası göğüslerde tekrar sarkma oluşabilir. Bu durum oldukça doğaldır. Kişinin rahatsız olması durumda operasyon tekrar uygulanabilir.