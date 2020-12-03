Gebelikte Koronavirüs: İlaç Kullanılmalı mı?

Kovid-19 tanısı konan anne adayları bebekleri için endişe ediyor. Bu nedenle gebelerde hastalığın fiziksel yansımalarına psikolojik olumsuzluklar da ekleniyor.

Kovid-19, erken doğum riskini artırıyor, bebekte gelişme geriliğine yol açabiliyor, uzun süren enfeksiyonda rahim içerisinde bebeğin büyümesi duraklayabiliyor, bebeğin erken doğurtulması gerekebiliyor, çok fazla rastlanmasa da anne karnında bebek ölümleri de bildiriliyor, salgın sürecinde dünyada sezaryen doğum oranlarında da artış yaşanıyor.

Sakıncalı ilaçlar gebelere verilmiyor

Antiviral ilaçlar, ateş düşürücüler ve kan sulandırıcıların çoğu gebelikte kullanılması sakıncalı olmayan ilaçlar. Reçete edilen ilaçların kullanılmaması daha çok zarar verecektir. İlaçların alınmaması anne adayı ve bebek için onarılması imkansız hasarlara yol açabilir. Sakıncalı ilaçlar gebelere verilmiyor.

Kovid-19 hastası anne adaylarının tedavisine enfeksiyon ve göğüs hastalıkları ile kadın doğum uzmanları birlikte karar veriyorlar. Bir reçete yazarken ya da tedavi verirken bunun kar-zarar oranını hesaplıyorlar. Basit bir vajinal enfeksiyon bile tedavi edilmediğinde erken doğum riskini artırabiliyor, ciddi sorunlara yol açabiliyor.

O nedenle mümkün olduğunca gebelerin verilen ilaçları belirtildiği gibi kullanmaları gerekiyor. Örneğin hamilelere kullanması için ilaç veriliyor fakat kendileri daha düşük dozda içmeyi tercih ediyor. Ancak bu davranış o ilacın tamamen etkisiz olmasına yol açıyor. Doğru olan hekime güvenip, verilen ilaçları önerilen doz ve sürede kullanmak.

Annenin Kovid-19 hastası olması durumunda enfeksiyon bebeğe sütten geçmiyor. Bu yüzden uzmanlar emzirmeye devam edilmesini öneriyor.

Kovid-19 hastası annenin bebeğini emzirirken fiziksel teması minimuma indirmesi, maske takması, her emzirmeden önce ellerini yıkaması, bulaş riskinden çok korkuyorsa sütünü sağıp çocuğunu biberon ya da kaşıkla beslemeye devam etmesi tavsiye ediliyor.