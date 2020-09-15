Fıtık Sorununun Çözümünde Nasa Modeli

Bu teknik, NASA’nın uzay araştırmalarında, astronotların uzay yolculuklarında yer çekimsiz ortamda bel ağrılarının geçtiğini ve disk aralıklarının genişlediğini gözlenmesi üzerine geliştirildi. Kişiye özel oluşturulan bilgisayar programıyla omurgada tam hedeflenen bölgede kontrollü ve aşamalı bir çekme kuvveti sağlanıyor. Vakum etkisiyle disk içinde negatif basınç meydana gelir. İki omur arasında sıkışmış olan disk ritmik çekme ile sağlanan negatif basınç sayesinde tekrar yerine döner. Başarı oranı ise yüzde 90 seviyelerinde.

En fazla şikayet edilen rahatsızlıkların başında bel ve boyun fıtığı geliyor. Eskiden daha çok beyaz yakalılarda ve yetişkinlerde görülürken hareketsiz yaşam, dijital bağımlılık gibi birçok sebepten dolayı 18’li yaşlarda bile görülür hale geldi. Omurga sistemi birbiri üzerine yığılmış bir dizi kemikten (omur) oluşuyor. Bu kemikler adeta bir yastık görevi gören disklere yaslanıyor.

Diskler yürüme, kaldırma ve döndürme gibi günlük aktivitelerde kemikleri koruyor. Her diskin iki parçası vardır: Yumuşak, jelatinimsi bir iç kısım ve sert bir dış halka. Disklerin, çeşitli nedenlere bağlı olarak yıpranması, yırtılması veya yerinden kayması nedeniyle omuriliğe ve omurilikten ayrılan sinirlere baskı yapması sonucu fıtık sorunu ortaya çıkıyor.Belirtileri arasında ise boyun ve belde ağrı ve hareket kısıtlılıkları, tek veya her iki kol veya bacağa yayılabilen ağrılar, kollarda, bacak ve ayaklarda uyuşma, karıncalanmalar, güçsüzlükler yer arıyor.

Herkesin doğru bildiği büyük bir yanlış var

Aşırı kilo, aşırı yük kaldırma, yaşlanma, stres, hareketsiz yaşam gibi birçok sebebe bağlı olarak ortaya çıkan fıtık probleminde ise vatandaşlar arasında doğru bilinen fakat yanlış olan bir düşünce hakim olduğu dile getiren Romatem Samsun Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Orhan Akdeniz, “ O düşünce bu sorunun sadece ameliyat ile çözüleceği inancı. Fakat birçok sağlık probleminde olduğu gibi fıtıkta da son çare cerrahi müdahale olarak görülmeli. Son yıllarda teknolojinin tıbba hediyesi olarak ortaya çıkan fıtık tedavisinde çığır açan bir yöntem, yıllardır bu sorunu çeken birçok insana umut oluyor. Fıtık sorununun çözümünde uzay modeli ile geliştirilen DRX 9000 ile sorunlu bölgeye bilgisayar programlarıyla çekme kuvveti uygulanıyor.Böylece diskin üzerindeki basınç azaltılarak, sinirlerin üzerindeki baskı hafifletilir. Fıtıklaşan disk geri çekildiğinde omurgadaki bozukluk da tedavi edilmiş olur. Bu sorun tedavi edilmediği takdirde ise başka problemlere de davetiye çıkarabilir.

Dünya genelinde fıtık tedavisinde uygulanıyor

DRX, dünya genelinde fıtık tedavisinde uygulanan bir tedavi yöntemi. Başarı oranı da oldukça yüksek. Bu tekniği özellikle ameliyat gerektiren hastalara uyguluyoruz. Kişiler ne kadar erken hekime görünürse tedavilerinde o kadar hızlı sonuçlar alır. Omurga kırıkları, şiddetli kemik erimesi, sekestre (omurilik kanalına parça düşmesi olan) bel fıtıkları, omurga tümörleri, omurganın iltihabi hastalıkları gibi durumlarda DRX tedavisi uygulanmaz. Ayrıca hamileler de tedaviye alınamazlar.