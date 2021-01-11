Film İzlerken İyi Gider: Patlamış Mısırın Bilinmeyen Faydaları!

Patlamış mısırın en sağlıklı atıştırmalıklarından biri olduğunu biliyor muydunuz? Yoksa siz de bu leziz besini çok kalorili ve sağlıksız mı sanıyordunuz?

Patlamış mısır, çoğu atıştırmalığa göre lif açısından yüksek, kalori açısından ise düşüktür. Patlamış mısırın bu özelliğini göz önüne alırsak, bilinenin aksine kilo yapmadığını ve zararlı olmadığını söyleyebiliriz. Tabii burada dikkat etmeniz gereken hayati bir nokta var; fazla yağ ile hazırlamamak!

Patlamış mısırın faydaları

Mısırın patlaması, içeriğindeki nişastanın ısının etkisiyle dış kabuğun basıncını arttırması sonucunda meydana gelir. Basınç nedeniyle bu kabuk çatlar ve içindeki nişasta ortaya çıkar.

Patlamış mısır sadece lif açısından değil, diğer besin değerlerini bakımından da zengindir. 1 porsiyon (yaklaşık 100 gram) patlamış mısırda ortalama 13 gram lif, 11 gram da protein vardır. Ancak tekrar hatırlatmakta fayda var; tüm saydığımız bu değerler çok az yağ ile hazırlanmış patlamış mısırlar için geçerli.

Patlamış mısır, öte yandan B kompleks vitaminleri ve E vitamini ile bağırsak kaslarının peristaltik hareketlerini yumuşatır, sindirim sistemini sağlıklı tutacak olan sindirim sıvılarının salgılanmasını uyarır.



Tam tahıllı denilince aklımıza ilk olarak yulaf, karabuğday, çavdar gibi besinler gelir. Patlamış mısırın da tam tahıllı besinler kategorisine dahil olduğunu söyleyelim. Beslenme listesine patlamış mısır dahil edenler, etmeyenlere göre % 250’den daha fazla tam tahıl tüketmiş olurlar.

Patlamış mısır eskilerde sağlıksız bir atıştırmalık olarak adlandırılsa da son yıllarda önemli bir antioksidan kaynağı olduğu ortaya çıktı. Patlamış mısır polifenollerle doludur. Kabuk kısmında bolca bulunan polifenol bileşen, serbest radikallerle savaşmada ve kanser başta olmak üzere pek çok hastalığı önlemede önemli rol oynar.

Bu özelliği ile patlamış mısır kalp sağlığının güçlenmesine de destek olur

Patlamış mısır havayla doludur (çekirdeklerin açıldıktan sonra ne kadar küçük olduklarını düşünün). Havadar olduğu için, çok fazla kalori almadan çok fazla mısır elde edersiniz. 1 su bardağı patlamış mısır yaklaşık 130 kaloridir

Patlamış mısır geçmişte sağlıksız bir atıştırmalık olarak sınıflandırılıyordu ancak son zamanlarda çok büyük bir antioksidan kapasitesine sahip olduğu görüldü. Zira kabuk kısmında bol miktarda polifenol bileşen bulunuyor ve bu bileşenlerin güçlü antioksidanlar olmaları nedeniyle serbest radikaller ile savaşta önemleri var. Serbest radikaller ile savaş, kanser dahil olmak üzere vücutta pek çok hastalığın ortaya çıkmasını engellemekte önemli.