Eviniz Sizi Nasıl Hasta Edebilir? İşte İlginç Bilgiler...

Ya da şöyle soralım; hiç uzun bir tatile çıktığınızda kendinizi evde olduğunuzdan çok daha iyi hissettiniz mi? Peki eve döndüğünüzde tekrar hasta hissettiniz mi? Eğer cevabınız evet ise kendinize "Evim beni hasta mı ediyor?" diye sormalısınız. Peki bu ne demek. Ev insanı nasıl hata eder?

Evinizin sizi hasta edip etmediğini açıklayabilecek birkaç yaygın belirti ve semptom vardır;

- Tıkanıklık, alerji, sinüs enfeksiyonu, nefes almada güçlük

- Mide bozukluğu, kas ağrısı ve yorgunluk

- Sinirlilik veya depresyon

- Zihinsel sis, kronik baş ağrısı en belirgin semptomlar arasındadır.

Bir evin sizi hasta hissettirmesinin yaygın nedenleri

Evinizin sizi hasta hissettiren birçok olası kaynağı vardır. Bu kaynaklar, semptomlar yaşamaya başlayana kadar bir süre fark edilmeyebilir.

Nem, bu nedenlerin ilkidir. Yüksek nem, kendinizi kötü hissetmenize, hastalanmanıza sebep olabilir. Öte yandan fazla nem yoz akarları gibi haşerelerin üremesine de sebebiyet verebilir. Ekstra nemi önlemek için daha fazla pencere açmayı, evi sık sık havalandırmayı deneyin. Nem seviyesini kontrol etmek içinse bir nem monitörü satın alın.

Toz da hastalanmanıza sebep olan maddelerden biridir. Tozdan kaçmak imkansızdır ancak en aza indirmek mümkündür. Çok fazla toz, alerjik reaksiyonlara neden olabileceği gibi bağışıklık sistemimizi etkileyen toz akarlarına da neden olur. Evdeki tozu en aza indirmek için sık sık elektrikli süpürge yapın ve süpürgenizi de temiz tutmaya özen gösterin.

Su sızıntısı bir süre sonra küflenmeye neden olabilir. Küf de solunum sistemine zarar verebilir. Küflenmeyi önlemek musluklarda, su borularında ve çatıda su sızıntısı olup olmadığını kontrol edin.



Fazla klima kullanımı

Son yıllarda evi ferahlatmanın en iyi yolu klimalar oldu. Ancak uzun süre cam açmamak, sadece klima çalıştırmak bazı zararlı şeyleri dışarıda tutarken aynı zamanda evdeki zararlı şeyleri de içeriye hapsediyor. Klima ya da herhangi bir havalandırma sistemi kullansanız dahi pencereleri açarak eve en kolay ama etkili yoldan hava girmesine izin verin.

Hasta eden ev mi yoksa başka bir şey mi?

Tüm olasılıkları gözden geçirdikten sonra kendinize biraz zaman tanıyın ve semptomların devam edip etmediğine bakın. Eğer belirtilerde düzelme varsa sizi hasta eden şey gerçekten de evinizde olan bir takım durum demektir.