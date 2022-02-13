Evelik Otu Nedir, Nerede Yetişir? İşte, Evelik Otu Faydaları

Yabani otlardan olan evelik otu kolayca bulunabilen bir bitkidir. Evelik Otu, kökünde nişasta, şeker, C vitamini bulundurması dolayısıyla faydalı bir bitkidir. Fosfor açısından zengin olan bu bitkinin birçok faydası da bulunmaktadır. İşte, evelik otunun faydaları hakkında bazı bilgiler...

Evelik otu nedir?

Evelik otu halk arasında labada bitkisi olarak biliniyor. Yetişmesi için özellikle bir bakıma ihtiyac duymayan evelik otu farklı kullanımlarıyla mutfaktarda yerini alıyor.

Evelik otu nerede yetişir?

Oldukça şifalı bir bitki olan evelik otu su kenarlarında yetişmektedir. Sulak alanı seven evelik otu olgunlaşınca kahverengiye dönüşür ve tohum verir. Bu tohumlar ekilerek çoğaltılabilir.

Evelik otu faydaları

Evelik otu, faydaları ile alternatif tıp tutkunlarının araştırdığı bitkiler arasında yer alıyor. Evelik otunun faydaları şu şekilde sıralanabilir;

İshali engeller : Kökü kaynatılıp içilir ise ishali engeller. 10 gr evelik kökü 1 bardak sıcak suda demleme usulü hazırlanarak tüketilir.

Kabızlığı engeller : Bu size ters gelebilir. Hem ishalde hem kabızlıkta nasıl kullanılır diyebilirsiniz. İshalde bitkinin kökü kullanılırken Kabızlıkta bitkinin yaprakları kullanılır. Özellikle hemoroit problemlerinde etkili olur.

Deri hastalıkları : Ekzema, kaşıntı ve deri üzerindeki mantarlarda etkilidir.

C vitamini açısında zengin olduğu için gribal enfeksiyonlar işle savaşta oldukça etkilidir.

Vücutta biriken toksinlerin atılması için yapılan detoks uygulamalarında besin olarak önerilir. Bu özelliği ile karaciğer hastalıklarında tüketilen iyi bir bitkidir.

İştah açar

Evelik otu nasıl kullanılır?

Evelik otu çay olarak kullanılabildiği gibi aynı zamanda cilt lekeleri için de alternatif tıpta macun haline getirilerek kullanılabiliyor. Evelik otundan elde edilen macun lekeli cilt yüzeyine uygulanıyor. Evelik otu bunun yanında çorbası ve sarması de hazırlanabiliyor.