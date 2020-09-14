Evde kendinizi güzel hissetmenizi sağlayacak ipuçları

Öncelikle ilk yapmanız gereken şey sabah uyandığınızda pijamalarınızdan kurtulmak olmalı. Birçok insan evde olduğu süreçte aynı hatayı yapıyor ve evde pijamalar ile vakit geçiriyor. Tüm gün pijamalar ile dolaşmak ilk başlarda çok keyifli gibi görünse de bir süre sonra bu durum ise sürekli halsiz, motivasyonsuz ve kötü hissetmeye neden oluyor.

Pijamalardan kurtulup direk eşofmanlara mı sarılıyorsunuz? Bu da çok doğru bir tercih değil. Evin içinde sürekli eşofmanlarla dolaşmak da bakımsız hissetmeye neden olabiliyor. İşe/dışarıya giderken giymek için dolapta bekleyen parçaları çıkarmanın zamanı geldi. Evde çalışırken ya da tüm gün evdeyken aynaya baktığınızda kendinizi iyi görmeniz önemli. elbiselerinizi, pantolonlarınızı ve bluzlerinizi evde giyin. Daha iyi hissettiğinizi göreceksiniz.

Sabah uyanınca sadece yüzünüzü yıkayıp işlere mi koyuluyorsunuz? Kendinize bir sabah rutini oluşturmaya ne dersiniz. Banyoda kendinize 10 dakika ayırın. Yüzünüzü yıkayın, cilt temizleyici uygulayın, dişlerinizi fırçalayın, saçlarınızı tarayın, nemlendirici kreminizi sürün ve bunları acele etmeden yapın. Kendinizi pek iyi hissetmediğiniz günlerde ise hafif bir makyaj yapmaktan kaçınmayın.

Parfüm sıkmak, size sandığınızdan çok daha iyi bir his verir. Sabah uyandığınızda parfümünüzü de ihmal etmeyin.

Cilt bakımına gitmek şu dönemde oldukça riskli. Bu sebeple evde kendi şartlarımız ile birçok şeyi halletmeye çalışıyoruz. Haftada birkaç kez peeling yapın, cildinize uygun bir maske tarifi bulup onu uygulayın. Kendinize ayırdığınız bakım zamanı mutlu hissetmenize yardımcı olacak.

Uzmanlar kuaförlere gitmenin de riskli olduğunu söylüyor. Özellikle manikür gibi işlemler bir hayli riskli. Kendinize bir manikür seti alarak el bakımınızı kendiniz yapabilirsiniz.

"Bu virüs ne zaman bitecek?", "Eski yaşantımıza ne zaman geri döneceğiz?" diye düşündüğümüz zamanlar hiç de az değil. İşte böyle şeyler düşünmeye, umutsuzluğa sürüklenmeye başladığınızda hemen bir müzik açın ve her şeyin iyi olacağına inanın. Öte yandan gün içinde müzik dinlemek kendinizi daha iyi hissetmenize ve mıtivasyonunuzun artmasına yardımcı olur. Açın müziğin sesini ve kendinizi ritme bırakın.

Bu işlemi düzenli olarak yapmak spor yerine de geçer. Her gün 45 dakika dans ederseniz egzersiz yapmış olursunuz ve evde aldığınız karantina kilolarından kurtulursunuz.

Ve son olarak evinize bolca sebze ve meyve alın. Evdeyken daha fazla abur cubur yemek isteriz ancak buna bir şekilde engel olmalıyız. Evde olduğunuz süreci sağlıklı tarifler deneyerek değerlendirebilirsiniz.