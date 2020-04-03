Evde Bakım Tüyoları: Muz Kabuğunun Güzelliğe 4 Etkisi

Muz kabukları sivilcelere iyi geliyor

Muz kabuğu, ciltteki sivilcelerden ve lekelerden kurtulmanın en doğal yollarından biri. Sivilce sorunu yaşıyorsanız muzun kabuğunun iç kısmını sivilcelerinizin üzerine sürmeyi deneyin.

Kuru ciltler için nemlendirici

Muz kabukları antioksidan, yağ asitleri ve çinko bakımından zengindir. Tüm bu özellikleri onu egzama, sedef hastalığı, akne tedavisi ve hatta güneş yanıklarından koruyan harika bir ürün haline getiriyor. Öte yanda muz kabukları, kuru cildi nemlendirmeye yardımcı olan potasyum içeriyor. Muz kabuğunun iç kısmını cildinize sürerek nemlendirebilirsiniz. Ancak göz çevrenize gelmemesine dikkat edin. Göz çevresi ciltteki en hassas yerlerden biridir.

Siğilleri yok ediyor

Muz kabuğu siğilleri tedavi etmek için de oldukça etkilidir. Muz kabuğunu yukarıdan aşağıya doğru soyun, kabuğun içindeki kısmı ayırın ve ezin. Vazelinle karıştırarak siğil bulunduran bölgeye birkaç gün boyunca uygulayın.



Diş beyazlatıcı

Muz kabuğunun dişleri beyazlatıcı etkisi olduğunu hemen hepimiz biliyoruz. Nuz kabuğunun iç kısmını birkaç dakika boyunca dişlerinize sürtün. Suyla durulayın ve daha beyaz dişlere sahip olmak için her gün tekrarlayın.





