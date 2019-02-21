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Geriİyi Yaşam Ev Yapımı Dudak Nemlendiricisi Tarifi
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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >İyi Yaşam>Ev Yapımı Dudak Nemlendiricisi Tarifi
İyi Yaşam

Ev Yapımı Dudak Nemlendiricisi Tarifi

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Ev Yapımı Dudak Nemlendiricisi Tarifi
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"Havaların bir sıcak bir soğuk olması cildimizi çok etkiliyor. Bu durumdan nasibini alan yerlerden biri de dudaklarımız. Sadece havalar değil, kullandığımız rujlar da dudaklarımızın çatlamasına sebep olabiliyor. Hassas dudaklarınız için kendi nemlendiricinizi yapmaya ne dersiniz?"

Bakım ürünlerini evde hazırlamak sandığınızdan daha kolay. Bugün de sizlere dudak nemlendiricisi tarifi vereceğiz. 4 malzemeden oluşan bu tarifi hazırlamak oldukça basit.

KIRMIZI RUJ SÜRMENİN PÜF NOKTALARI

EV YAPIMI DUDAK NEMLENDİRİCİSİ TARİFİ

Malzemeler:

  • 1/3 su bardağı hindistan cevizi yağı
  • 1 çorba kaşığı balmumu
  • 1/4 su bardağı toz şeker
  • 2 çay kaşığı pancar kökü tozu

Hazırlanışı:

Öncelikle cezveye toz şekeri ve pancar kökü tozunu koyun. Daha sonra Hindistan cevizi yağını ilave edin. Balmumunu ekleyin. Karıştırın ve düşük ısı ile eritin. Ardından karışımı ruj tüpüne ya da küçük krem kabına koyun. Karışım soğuyup sertleştikten sonra kullanabilirsiniz. 

CİLT LEKELERİ İÇİN MASKE

Dudak nemlendiricisinin içerisinde bulunan Hindistan cevizi yağı dudaklarınızı nemlendirecek, pancar kökü tozu ile de dudaklarınızda doğal bir pembelik olacaktır. Balmumu ise dudaklarınızı havanın etkilerinden koruyacaktır.

MAHMURE ÖZEL

Fairy’den 10. Yıl Çağrısı: Boşa Harcama | Soğanlı YumurtaFairy Türkiye’deki 10. yılında, Gıda Kurtarma Derneği iş birliğiyle çok anlamlı bir projeye, Boşa Harcama projesine imza atıyor. Gıda Kurtarma Derneği yıllardır sürdürdüğü gıda kurtarma projeleri ile hali hazırda 330 bin aileye gıda yardımı yapıyor, Fairy ve Boşa Harcama projesi sayesinde gıda yardımı yapacakları aile sayısı 660 bine çıkaracak! (Sponsorlu içerik)
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