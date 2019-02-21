Ev Yapımı Dudak Nemlendiricisi Tarifi

Bakım ürünlerini evde hazırlamak sandığınızdan daha kolay. Bugün de sizlere dudak nemlendiricisi tarifi vereceğiz. 4 malzemeden oluşan bu tarifi hazırlamak oldukça basit.

KIRMIZI RUJ SÜRMENİN PÜF NOKTALARI

EV YAPIMI DUDAK NEMLENDİRİCİSİ TARİFİ

Malzemeler:

1/3 su bardağı hindistan cevizi yağı

1 çorba kaşığı balmumu

1/4 su bardağı toz şeker

2 çay kaşığı pancar kökü tozu

Hazırlanışı:

Öncelikle cezveye toz şekeri ve pancar kökü tozunu koyun. Daha sonra Hindistan cevizi yağını ilave edin. Balmumunu ekleyin. Karıştırın ve düşük ısı ile eritin. Ardından karışımı ruj tüpüne ya da küçük krem kabına koyun. Karışım soğuyup sertleştikten sonra kullanabilirsiniz.

CİLT LEKELERİ İÇİN MASKE

Dudak nemlendiricisinin içerisinde bulunan Hindistan cevizi yağı dudaklarınızı nemlendirecek, pancar kökü tozu ile de dudaklarınızda doğal bir pembelik olacaktır. Balmumu ise dudaklarınızı havanın etkilerinden koruyacaktır.

MAHMURE ÖZEL