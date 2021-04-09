Erik Çekirdeği Nedir Ve Neye İyi Gelir? Erik Çekirdeği Faydaları

Erik, insan sağlığına pek çok yararı yanında son derece besleyici bir meyvedir. Taze ya da kurutulmuş olarak tüketilebilen erik, tam olgunken tüketilebileceği gibi yarı olgun ve tam olgunlaşmamış bir halde de tüketilebiliyor. Yeşil renk ile özdeşleşen erik, olgunlaşma dönemine bağlı olarak sarı, kırmızı ve mor renklere bürünebiliyor. Türkiye'de her yerde yetiştirilebilen erik, son yıllarda yüksek fiyat artışları ile karşı karşıya kalsa da tüketicilerinin vazgeçemeyecekleri bir lezzet ve şifa kaynağı olmaya her zaman devam ediyor. İçeriğindeki vitamin ve mineraller ile değerli bir meyve.



Erik Çekirdeği Nedir?



Yazın içimizi ferahlatan, soframızı şenlendiren ve damağımızı tatlandıran kavun, karpuz, şeftali, kayısı, kiraz ve daha pek çok çeşit rengarenk meyvelerden birisi de hiç kuşkusuz erik. Yaz meyvelerin çekirdeklerinin atılmayarak değerlendirilmesi uzmanlar tarafından tavsiye ediliyor. Bu tavsiyeler arasında yemeklere katmak, toprağa ekmek ve kompost için kullanımı yer alıyor. Değerlendirilmesi gereken meyve çekirdeklerinden biri de erik. Bununla birlikte uzmanlar; şeftali, kayısı, kiraz, elma ve erik çekirdeğinin fazla tüketiminin tehlikeli olacağı dile getiriliyor.



Erik Çekirdeği Neye İyi Gelir?



Erik çekirdeğine dair merak edilen hususlardan biri erik çekirdeğinin neye iyi geldiği sorusunun yanıtıdır. Belirtmek gerekir ki erik gibi şifalı bir meyvenin çekirdeği de insan sağlığına pek çok faydası ile ön plana çıkıyor. Erik çekirdeği saçların kepeklenmesini önler. Bağırsaklarda oluşabilen solucanlarında vücuttan atılmasına destek olur. Erik çekirdekleri kırılıp ezildikten sonra püre haline getirildiğinde bu püre makyajda kullanılan ciltte kalan maddelerin temizlenmesini sağlar.



Erik Çekirdeği Faydaları



Erik çekirdeğinin en önemli faydalarının başında bağırsak kurtlarını düşürücü özelliği gelmektedir. Bunun için erik çekirdekleri ayıklanarak ezilir. Bunun için yaklaşık bir avuç iç çekirdeği kullanılması yeterli olmaktadır. Ezilen çekirdekler bir litre suda kaynatılır. Daha sonra bu sudan aç karnına bir bardak kadar içilir. Bağırsak kurtlarının en büyük düşmanlarından biri olan erik çekirdekleri onların düşmelerini sağlayarak insanların sağlıkların korunmasında yanlarında olmaktadır.



Erik Çekirdeği Zararları Var mıdır?



Eriğin yararları olduğu gibi bazı zararları da bulunuyor. Erik ve erik çekirdeği gereğinden fazla tüketilmemeli ve tuz kullanılarak yenilmesi halinde az miktarda tuz tüketimi hususuna dikkat edilmelidir. Tuzlu erik tüketmek vücut üzerinde ödem oluşmasına neden olabilmektedir. Gereğinden fazla tüketimi halinde demir eksikliği, halsizlik, yorgunluk, anemi, saç dökülmesi, şişmanlık ve kısırlık şikayetlerinin görülmesi söz konusudur.



Erik Suyu Neye İyi Gelir?



Erik suyu diyet yapanlar için öneriliyor. Bunun temel nedeni ise öncelikle metabolizmayı düzenleyerek sindirim olayının kolaylaşmasına yardımcı olması. Erik suyu, kabızlık gibi toplumda sık görülen bağırsak problemlerinde bağırsakları çalıştırarak bu sorunun ortadan kalkmasına destek olur. Pek çok insanın istekleri arasında yer alan kilo vermeyi sağlar. Erik suyu bu faydalarının yanı sıra gözler içinde tavsiye ediliyor. Retinada bulunan stresin azaltılması ve katarakt oluşumunun önlenmesinde etkisi kabul ediliyor. Fazla tüketiminden ise kramp, ödem ve kilo artışına yol açacağından ötürü kaçınılmalı.