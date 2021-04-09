Elma Çekirdeği Nedir Ve Neye İyi Gelir? Elma Çekirdeği Faydaları

Elma çekirdeği çok fazla tüketilmemesi gereken besinlerden bir tanesidir. Elma çekirdeği çok fazla tüketildiği takdirde öldürücü bir etkiye sahip olabilir.



Elma Çekirdeği Nedir?



Besin değeri oldukça yüksek olan elmanın çekirdekleri de farklı alanlarda kullanılabilir. Güçlü bir antioksidan olan elma çekirdeği cilt sağlığı için de çok faydalıdır. Bunun yanı sıra elma çekirdeklerinden jel de edilebilir. Bu jel genel olarak cilt sağlığı için kullanılabilir. Elma çekirdeği jeli doğru kullanıldığı takdirde ciltteki lekeleri de önleyebilir.



Sivilce ve akne sorunlarını da çözen elma çekirdeği jelinin insan sağlığına pek çok önemli faydası bulunmaktadır. Elma çekirdeğinden yapılan jel ve ya kremler de genel olarak cildi güneşin zararlı etkilerinden korumaktadır. O nedenle elma çekirdeği jelinin kullanım alanları da çok geniştir.



Elma Çekirdeği Neye İyi Gelir?



Elma çekirdeğinin içerisinde siyanojenik asit denilen bir tür zehirli asit bulunur. O nedenle elma çekirdekleri az miktarda tüketildiği takdirde çok fazla zarar verici etkisi bulunmaz. Buna karşın yüksek miktarda tüketilmesi ise ciddi sorunları doğurur. Bunun yanı sıra elma çekirdeği cilt sağlığı için kullanılmaktadır. Elma çekirdeğinden elde edilen jel cildi yenilemek ve cilt kusurlarını ortadan kaldırmak için kullanılır. Cilt bakımı için elma çekirdeği çok önemli bir yere sahiptir. Özellikle de elma çekirdeği güneşin zararlı etkilerine karşı önemli bir onarıcı durumundadır.



Elma Çekirdeği Faydaları



Elmanın içerisinde yaklaşık 4 ya da 5 adet çekirdek bulunmaktadır. Bu çekirdekler her elmada neredeyse aynı boyutlarda olabilir. Elmanın içerisinden çıkan çekirdekler bir suyun içine konularak yararlarından da faydalanmak mümkün olabilir. Bunun için bir jel elde edilmesi lazım. Elma çekirdekleri bu suyun içerisinde bir süre haşlanmalıdır.



Haşlandıktan sonra suyun içerisinde bulunan elma çekirdeklerinden jel elde edilebilir. Bu jel de mutlaka cilt bakımında kullanılır. Elma çekirdeklerinden elde edilen jel derideki darbe alan bölgelere de sürülebilir. Elma çekirdeği jeli dişlere de sürülebilir. Bu jel ise çocukların dişlerinin gelişmesinde de oldukça etkilidir. Elma çekirdeği jeli cilde maske olarak da kullanılabilir.



Elma Çekirdeği Zararları Var Mıdır?



Elma çekirdeği çok fazla tüketilmemelidir. Çünkü fazla miktarda tüketilen elma çekirdekleri ölümcül bir etki de yaratabilir. Elma çekirdeğinin içerisinde siyanojenik asit bulunmaktadır. Bu madde de oldukça zehirleyici olabilir. Özellikle elma çekirdeği çiğnendiği takdirde elma çekirdeğinin içindeki zehirli maddeler vücuda daha çabuk geçer. Bu durumda ise hafif zehirlenmeler meydana gelebilir.



Elma Çekirdeği Yutulur mu?



Elma çekirdeği çok fazla tüketildiğinde ölümcül sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle elma çekirdeği içindeki siyanojenik asit de oldukça zararlıdır. Elma çekirdeği çok fazla tüketildiği takdirde olumsuz sonuçlar doğurabilir. Bu durumda da kişide kusma, bulantı ve nefes almakta zorluk gibi pek çok durumlar ortaya çıkabilir. Bu durumda ise vücut tepki verdiği anda mutlaka doktora gitmek gerekir. Özellikle de elma çekirdeğini asla çocuklara yedirmemek gerekir. Elma çekirdeği asla yutulmamalıdır.



Elma Çekirdeği Yutmak



Elma çekirdeği yutmanın ciddi sonuçları bulunmaktadır. Bu yüzden elma çekirdeği yutulmamalıdır. Elma çekirdeğinin jeli kullanılabilir.



Elma Çekirdeği Yenir mi ya da Nasıl Yenir?



Oldukça faydalı olan elmanın çekirdeği asla yenilmemelidir. Çünkü elma çekirdeği asla yenilmemelidir. Bunun yanı sıra elma çekirdeğinden cilt bakım jeli de yapılabilir.