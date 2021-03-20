Dudak Renklendirme Hakkında Merak Edilenler

Genç ve dinamik dudaklar

İnsanlar yaş aldıkça dudaklar yaşlanır, kırışıklıklar artar ve renk eşitsizliği gözlemlenir. Uygulama sadece gençleştirmekle kalmaz, dudak kontürüyle asimetrisini düzelterek şeklini netleştirir. İnce dudaklara dolgun bir efekt vererek sizi her zaman canlı gösterecek bir tona kavuşturur. Bu nedenle uygulamaya dudak renklendirme yerine dudak gençleştirme de diyebiliriz.

Uygulama dudak köşelerinin aşağıya doğru inmiş görünümünü düzeltir. Gülümseyen ve genç bir ifade verir, mevcut çatlaklardan rujunuzun akmasını da engeller. Ayrıca, yara izi ve doğuştan yarık dudak gibi problemlerinizi de kamufle eder. İnsanların korktuğunun aksine sürekli ruj sürmüş gibi bir efekt değil, iyileşme sürecinin akabinde bebek pembesi ve doğal bir dudak rengi kalır. Şayet kişi dilerse farklı bir renk de kullanılabilir.

İşlemde dikkat edilecek hususlar

Uygulama öncesi mutlaka peeling yapılmalı ve kuru deriyi temizlemeliyiz. Bağışıklık sistemi göz önünde bulundurularak işlemden 15 gün önce ve sonrası uçuk kremi kullanımı önermekteyiz. Bu durumu, danışanın daha önce dudak uçuğu geçirmiş olması ihtimaline karşılık bir önlem olarak almalıyız.

Yaklaşık bir buçuk saat sürecek olan işlemde, acı hissedilmemesi için dudak bölgesi anesteziyle uyuşturulur.

Cilt sağlığı için organik pigment kullanmak ve uzmanlar tarafından tek kullanımlık steril iğnelerle cilde yerleştirmek önemlidir. Bu pigmentlerin tüm alerjik testlerden geçmiş ve belirli sağlık kuruluşları tarafından mutlaka onaylanmış olması gerekmektedir. Uygulamadan dört hafta sonra istenilen renk tamamen oturmuş olmakla birlikte, altı hafta sonra rötuş işlemi yapılır. İşlem cilt yapısına göre farklılık gösterse de 3 yıl kalıcılığını sağlamaktadır.

İşlem sonrası bakım

İki hafta boyunca işlem yapılan bölgeye iyi bakmak, vazelinle nemli tutmak ve uzmanlar tarafından verilen kremi kullanmak sağlıklı iyileşme açısından son derece önem teşkil etmektedir. İlk üç gün dudaklar hafif şişebilir. Fakat cilt işlemden sonra hala hassas olacağı için çok sıcak ve soğuk yiyecekler tüketmemeli, gerekirse pipetle dikkatlice beslenmeliyiz.