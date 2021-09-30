Doğal gül suyu nasıl yapılır, saklanır ve anlaşılır? Doğal gül suyu yapımı ve tarifi

Doğal gül suyu evde rahatlıkla yapılabilir. Güzel kokusu ile bilinen gül suyu evde rahatlıkla yapılabilir. Her cilt tipi için yararlı olan gül suyu cildi yenilerken yüze de parlaklık kazandırır.

Doğal Gül Suyu Nasıl Yapılır?

Cilde birbirinden önemli faydaları olan gül suyu evde rahatlıkla yapılabilir. Güzellik alanında çok sık kullanılan gül suyu evde yapılırken gül yaprakları kullanılır. Öncelikle beş adet gül yaprağı su dolu tencereye konulur. Gül yaprakları kaynarken ocak yüksek ateşte olmalıdır. Su iyice kaynayınca ocağın altı iyice kısılmalıdır. Gül yaprakları suyun içerisinde 10 dakika kadar kısık ateşte kaynadıktan sonra ocak tamamen kapatılır. Gül suları soğuduktan sonra cam bir şişenin içerisine konularak saklanır. Elde edilen gül suyu cildi temizlemek ve canlandırmak için kullanılmaktadır.

Doğal Gül Suyu Nasıl Saklanır?

Cilt temizliğinde kullanılan gül suyu evde rahatlıkla hazırlanabilir. Doğal gül suyu yapıldıktan sonra mutlaka cam kavanozda ve ya şişede saklanmalıdır. Plastik kavanozda gül suyunun saklanması gül suyunun özünü bozabilir. O nedenle evde doğal gül suyu yapıldıktan sonra minik cam şişelerde saklanabilir. Cam şişede gül suyu uzun yıllar boyu rahat bir şekilde saklanır.

Doğal Gül Suyu Nasıl Anlaşılır?

Doğal gül suyu ile kimyasal içerikli gül suyu arasında bazı farklılıklar bulunur. Doğal gül suyunun kokusu uzun süre devam eder. Gerçek olmayan gül suyunun kokusu kısa bir sürede kaybolur. Gerçek gül suyunda keskin bir gül kokusu olmaz. Ayrıca sentetik gül suları ilk koklandığında ekşimsi bir koku verebilir. Doğal gül suyu gözü yakmaz. Yüze sıkılan gül suları göze kaçsa bile gözleri yakmaz. Gül sularının tadı da güzeldir. Gerçek gül suyunun rengi şeffaftır. Gerçek gül suyunun rengi pembe olmaz. Pembe gül sularına katkı maddesi katılmaktadır.

Doğal Gül Suyu Yapımı ve Tarifi

Doğal gül suyu yapılırken kokulu ve doğal gül yaprakları kullanılır. Gül yaprakları su dolu bir tencerenin içerisinde uzun süre kaynatılır. Kaynatılan gül suyu süzüldükten sonra kullanılabilir. Doğal gül suyu yapılırken gül yapraklarının taze ve renkli olması gerekmektedir.

Doğal Gül Suyunun Yararları Nelerdir?

Doğal gül suyunun birbirinden önemli faydaları bulunmaktadır. Gül suyu cildin pH dengesini korumaktadır. Sabun ve yüz temizleyici ürünlerinde genellikle doğal gül suyu yer alır. Gül suyu cildin pH seviyesini koruyarak bozulmayı dengeleyebilir. Gül suyu genel olarak sivilce ve akneyi de önlemektedir. Ayrıca gül suyu fazla yağların yüzden giderilmesini sağlar. Gül suyu sayesinde sivilce kaynaklı bakteri üremesi de engellenir. Gül suyu sivilceleri azaltmaya yardımcı olmaktadır. Cildi tonlandıran doğal gül suyu tonik olarak da kullanılabilir. Cildi nemlendiren gül suyu gözenekleri derinlemesine temizlemektedir. Şişliği azaltan gül suyu iltihap önleyici bir özelliğe sahiptir. Doğal gül suları yaşlanmayı yavaşlatır.

Doğal gül suyu genel olarak cilt temizliğinde kullanılmaktadır. Antioksidan özelliği olan doğal gül suyu yaşlanma ile mücadele eder. Kırışıklıkları da önleyen doğal gül suyu egzama ve sedef hastalığını iyileştirir. Cilt rahatsızlığı olan kişiler gül suyunu kullanabilirler. Gül suyunun serinletici özelliği sayesinde egzama gibi rahatsızlıkların da önüne geçilir. Cildi yenileyen gül suyu gün boyu tazelik kazandırır. Gül suyunun kokusu rahatlatıcı bir etki de göstermektedir.