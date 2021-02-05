Dişlerimizi Fırçalamak Neden Önemli?

Sağlıklı bir ağız ancak düzenli olarak diş fırçalamakla korunabilir. Diş fırçalama alışkanlığının çok küçük yaşlarda kazanılması ise bu konuda oldukça önemli. Dişler düzenli ve doğru bir şekilde fırçalanmadığı takdirde birçok diş çürükleri ve dişeti hastalıklarının ortaya çıkma riski artacaktır.

Peki, dişler nasıl fırçalanmalı?

Doğru bir şekilde diş fırçalama yetişkinler için en az iki dakika sürmeli. Dişeti çizgisine dikkat ederek kısa ve nazik hareketlerle fırçalamak gerekir. Ayrıca dişlerin arka kısımlarına, özellikle dolgu, kuron ve diğer tedavi uygulanmış dişlere ulaşmak da önemli.

Diş fırçası kıllarının dişetlerine zarar vermeyecek biçimde orta veya yumuşak sertlikte olması plakları ve kalıntıları dişlerden çıkarmak için daha etkilidir. Küçük başlı ve kıl sayısı yüksek fırçalar da arka bölgede kalan dişlere ulaşabilmek için tercih edilebilir. Ayrıca son zamanlarda oldukça fazla kullanılan pilli ya da şarjlı diş fırçaları da iyi bir alternatif olabilir.

Son olarak diş fırçası kıllarının yanlara doğru eğilmeye başladığı anda, yaklaşık olarak üç ayda bir fırça değiştirilmesi en idealidir. Yıpranmış fırçalarla diş fırçalamak dişlere sandığınızdan çok daha fazla zarar verir. Tüm bunlarla birlikte diş fırçalamak kadar düzenli aralıklarla diş hekimine kontrole gitmek de birçok ağız ve diş problemini geride bırakmanın en akıllıca yoludur.