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Kişisel Bakım

Dişler İle İlgili 5 İlginç Gerçek

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Dişler İle İlgili 5 İlginç Gerçek
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"Dişlerimizin aynı zamanda vücudumuzun vazgeçilmez bir parçasıdır. Ancak dişlerimize her zaman hak ettiği özeni göstermiyoruz. Diş Hekimi Pertev Kökdemir de dişlerimiz ile ilgili 5 şaşırtıcı gerçeği paylaştı."

Dişlerimiz ile ilgili 5 şaşırtıcı gerçek:

1- Diş minesi insan vücudundaki en sert maddedir. Üzerine gelen yaklaşık 300 kg yüke kırılmadan direnebilir. Ancak şişe kapağı açmak için dişlerimizi kullanmayı tavsiye etmiyoruz.

2- Parmak izi gibi herkesin izi farklıdır.

3- Ağız içinde 300’den fazla bakteri türü vardır.

4- Dişler doğmadan önce oluşmaya başlar.

5- İnsanların %35’de 20 yaş dişi yaş dişi çıkmaz.

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