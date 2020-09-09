Dişler İle İlgili 5 İlginç Gerçek
"Dişlerimizin aynı zamanda vücudumuzun vazgeçilmez bir parçasıdır. Ancak dişlerimize her zaman hak ettiği özeni göstermiyoruz. Diş Hekimi Pertev Kökdemir de dişlerimiz ile ilgili 5 şaşırtıcı gerçeği paylaştı."
Dişlerimiz ile ilgili 5 şaşırtıcı gerçek:
1- Diş minesi insan vücudundaki en sert maddedir. Üzerine gelen yaklaşık 300 kg yüke kırılmadan direnebilir. Ancak şişe kapağı açmak için dişlerimizi kullanmayı tavsiye etmiyoruz.
2- Parmak izi gibi herkesin izi farklıdır.
3- Ağız içinde 300’den fazla bakteri türü vardır.
4- Dişler doğmadan önce oluşmaya başlar.
5- İnsanların %35’de 20 yaş dişi yaş dişi çıkmaz.