Diş Sıkmaya Etkili Tedavi: Botoks

Diş sıkma (bruksizm) toplumun neredeyse yarısında, yaşamlarının belli dönemlerinde görülen yaygın bir problem. Kişi istemsiz olarak dişini sıkar, gıcırdatır. Diş sıkma, stres belirtisi olabilir. Strese eğilimli kişiler endişelendiğinde, bir işe konsantre olurken, uyurken, ya da sinirlendiklerinde diş sıkabilirler. Genelde uyku esnasında kişiler diş sıktıklarını farketmezler, partnerleri tarafından fark edilir.

Belirti ve semptomlar neler?

- Uykuda kullanılan ağız aparatları bozulur.

- Baş ağrısı, çene eklemi, kulağa yansıyan ağrı

- Yüzde, şakaklarda ağrı, sertlik hissi

- Çiğnerken çenede ağrı

- Sıcağa ya da soğuğa duyarlı dişler

- Bozulmuş diş minesi

- Dil kenarlarında ısırılmaya bağlı izler

- Yanak mukozasında ısırılmaya bağlı izler (linea alba).

Hangi durumlar bruksizmi etkiler?

- Obstruktif Uyku Apnesi

- Stres, öfke, anksiyete

- Konsantasyon gerektiren durumlar

- Diş tedavisi sonrası oluşan yükseklikler

- Uygunsuz ilaç kullanımı, amfetamin vb.

- Uyku problemleri.

Masseter botoks uygulaması dünyada çok yaygın olarak uygulanmaktadır. 6-8 ay gibi bir süre kişi rahat eder. 3-4 uygulamadan sonra kas hacmi küçülecektir ve bir süre sonra nedenlerle de ilişkili olarak kişinin botoksa olan ihtiyacı azalacaktır.

Kozmetik nedenlerle de masseter kasına toksn uygulanır. Yüz V-shape dediğimiz ters üçgen şekline yaklaştırılır. Kadınlarda V-shape daha feminen ve güzel bir görüntü oluştururken, erkeklerde güçlü çene tercih edilir. Yine masseter kasları çok çalışan bir erkekte görüntü rahatsız edici olabilir. Bazen de sağ veya soldaki kas daha aktif çalışarak yüz de asimetrilere yol açar. Toksin uygulamasıyla bu kusurlar düzeltilir.