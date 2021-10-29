Deride Renk Değişimi (vitiligo hastalığı) Neden Olur? Ten Rengi Koyulaşması, Cildin Kararması ve Renk Açılması Hangi Hastalığın Belirtisidir?

Günümüzde insanların sağlık hizmetlerine erişimi oldukça kolaylaşmış durumdadır. Medyanın bilgilendirme ve farkındalık oluşturma yönünden etkinliği de inkar edilemez. Yine de bazı hastalık belirtileri çok ciddiye alınmayıp önemsenmeyebiliyor. Oysa pek çok hastalığın erken tanı ve tedavisinde ilk belirtilerin fark edilip bir an önce hekime başvurmak gerekir. Çok sayıda ufak benlerin çıkması gibi ya da ani titremeler veya istemsiz organ kasılmaları gibi.

Bazen de insanların derilerinin renginde farklılaşmalar gözlenebilir. İşte deride renk değişimi, deride renk değişimi neden olur, ten rengi koyulaşması, ciltte kararma ya da renk açılması hangi hastalığın belirtisi olabilir gibi konu hakkında çok ayrıntılı bilgileri sizler için derledik.



Deride Renk Değişimi Neden Olur?



Deride renk değişimi yani tıptaki adıyla "vitiligo hastalığı"; cilde rengini veren melanosit hücrelerinin farklı nedenlerden dolayı hasar görmesi ve pigment üretimini durdurması sonucu ortaya çıkan bir deri hastalığıdır. Bu hastalık halk arasında ala hastalığı olarak da bilinir.

Bunun dışında kişilerin ten rengindeki değişimlerinin pek çok ve birbirinden farklı sebepleri olabilir. Bu sebepler

Yanlış epilasyon uygulamaları neticesinde oluşabilir

Renk değişimine uğrayan bölgenin sürekli bir sürtünmeye maruz kalması

Tendeki o bölgenin yoğun bir biçimde güneşe maruz kalması

Kozmetik kullanımı, yani kullanılan kozmetik ürünler de ten renginin açılmasına veya koyulaşmasına neden olabilmektedir.

Kişinin sürekli sıcak sir uygulaması yapması

Epilasyon uygulaması olan lazer uygulamaları

Sürekli sentetik giysi giyilmesi

Ayrıca regl döneminde ve günlük ped kullanımı da ciltte kararmaya neden olabilmektedir.

Bunun yanında yaşa bağlı olarak da ciltte kararma meydana gelebilmektedir.

Kozmetik açıdan da hem kadın hem erkek herkesi rahatsız eden ciltteki renk değişimleri daha çok dirseklerde, dizlerde, koltuk altlarında ve bikini bölgesinde görülebilmektedir. Buralarda veya vücudun başka bölgelerinde oluşan bu renk değişimlerini paniklemeden ciddiye alıp nedeninin tespit edilmesi gerekmektedir.



Bazı cilt rengi değişimleri basit çözümlerle giderilebilecektir. Diğerleri önemli hastalıkların habercisi olabilmektedir. Deride renk değişimi eğer pigment kaybı sebebiyle oluşmuşsa mutlaka tıbbi teşhis ve tedavi için sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.



Ten Rengi Koyulaşması, Cildin Kararması Ve Renk Açılması Hangi Hastalığın Belirtisidir?



Sürtünme, dış etkenler ve yukarıda sayılan sebeplerle deride renk değişimleri oluşmuşsa pek de endişe edecek bir durum olduğu düşünülmez. Fakat vücudun herhangi bir bölgesinde renk değişikliği melanosit hücrelerinin bir nedenle hasar görmesinden ve pigment kaybı yaşanmasından kaynaklanmışsa akla ilk olarak halk arasındaki adıyla ala hastalığı gelmektedir. Vitiligo hastalığı bir deri hastalığıdır. Cilde renk veren melanosit hücrelerinin farklı nedenlerle hasar görmesi ve pigment üretimini durdurması neticesinde ortaya çıkan bir deri hastalığıdır.



Vitiligo hastalığının sebebi hala kesin olarak bilinmemekle birlikte hastanın bağışıklık sistemini ilgilendiren bir hastalık olduğu değerlendirilmektedir. Ayrıca genetik yatkınlık da hastalığın ortaya çıkışında başka bir etken olmaktadır.



Tıp biliminin "vitiligo hastalığı" olarak tanımladığı bu rahatsızlık özellikle koyu renk ten rengine sahip insanlarda daha belirgin şekilde görülmektedir. Bu sebeple ten renginde değişiklik il olarak akla vitiligo hastalığını getirmektedir. Vitiligo hastalığı ile ilgili belirtiler ve özellikler şöyledir:

Vitiligo hastalığı çoğunlukla 3o yaşın altındaki kişilerde görülmektedir. Ancak bu hastalık pek ala ilerleyen yaşlarda da görülebilmektedir.

Vitiligo hatalığında kişinin vücudunun herhangi bir bölgesinde renk değişimleri meydana gelir.

Bu renk değişimleri bölgesel olabileceği gibi tüm vücutta da meydana gelebilmektedir.

Vitiligo hastalığında renk değişimleri kollarda, ellerde, bacak, yüz ve genital organlarda sıklıkla görülmektedir.