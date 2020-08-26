Covid'in Gözdeki Belirtilerine Dikkat!

Yazın özellikle alerjik göz hastalıkları başta olmak üzere; konjonktivit ve göz nezlesi daha sık görülüyor. Halk arasında ‘gözde büyüyen et oluşumu’ olarak bilinen “pterjium” da güneşle beraber büyürken, güneş ışığı katarakt gelişimi ve sarı nokta hastalığının oluşumuna da neden olabiliyor.

Yaz aylarında görülen göz enfeksiyonları genelde kuru, sıcak, tozlu ve polenli havalardan veya havuzlardan bulaşıyor. Göz enfeksiyonları gözlerde kızarıklık, çapaklanma ve kaşıntı, yanma, batma, sulanma, ışığa karşı hassasiyet, görme bozukluğu ile kendini gösterebilir.

Burada sorun çoğunlukla bakteriyel sebeptir ve bakteriyel enfeksiyonlar temasla bulaşabilmektedir. İlk olarak hastanın diğer gözüne bulaşır. Sonrasında hastaya yakın temasta bulunan diğer kişilere de geçebilmektedir.

Otel ve toplu kullanım alanları büyük risk taşıyor!

Bakteriyel enfeksiyonların yanı sıra viral enfeksiyonlar da önemli bir risk. Viral enfeksiyonlar çok daha kolay bir şekilde bulaştığı için daha tehlikeli oluyor. Otel ve toplu kullanım alanları özellikle de Covid-19 pandemisinde göz hastalıkları açısından daha fazla risk taşıyor.

Bu virüsü taşıyan kişilerin göz ve solunum yollarındaki salgıları bulaşmaya ve hastalığın yayılmasına sebep olmaktadır. Özellikle eller gözlere değdirilmemeli, evde hijyene dikkat edilmeli, havlu gibi kişisel hijyen malzemeleri ayrılmalı, kalabalık ortamlara girilmemeli, havuz gibi toplu kullanım alanları kullanılmamalı.

Gözlerinde kızarıklık, batma, sulanma, kaşınma, sonrasında çapaklanma ve kulak önündeki lenf bezlerinde şişme görülenlerin mutlaka muayene olmaları gerekir. Aksi halde muayene olmadan gelişigüzel ilaç veya damla alıp kullanmak görme kaybına bile neden olabilir.

Gözünüzde bu belirtiler varsa...

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) solunum sisteminin yanı sıra göz tutulumu yapabiliyor, hatta ilk bulgular gözde olabiliyor. Virüs göze damlacık, yetersiz hijyen ve ellerimiz aracılığıyla bulaşabiliyor. Diğer viral kırmızı göz hastalıklarında olduğu gibi yeni koronavirüs belirtileri arasında da gözde kızarıklık, çapaklanma, sulanma gibi bulgular ortaya çıkabiliyor.

Bu şikayetlerle başvuran hastada ayırıcı tanıda akla koronavirüsü getirmekte fayda var. Göz doktoruna konjonktivit ile başvuran hastada ateş, solunum yolu tutulumu bulguları varsa ve öksürük, solunum güçlüğü de eşlik ediyorsa koronavirüs akla getirilmeli. Tüm hastalar için poliklinik hizmeti sırasında sosyal mesafeyi koruyacak ve temizlik kurallarına dikkat edilecek şekilde hareket edilmesi gerekmektedir.

Yazın göz sağlığı için 7 etkili önlem!

- Havuza girerken mutlaka yüzücü gözlüğü takın.

- Kontakt lens kullanımında hijyene azami özen gösterin.

- Havuza ya da denize kesinlikle kontakt lens ile girmeyin.

- Yoğun klima kullanımı göz kuruluğunu artırdığından, oda ısısına dikkat edin.

- Güneş gözlüğünü kesinlikle yüzde 100 UV koruma sertifikalı alın.

- Ellerinizi gözünüze sürmeyin, havlu gibi kişisel hijyen malzemelerinizi paylaşmayın.

- Kalabalık ortamlardan kaçının.