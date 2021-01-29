Çok Fazla Su İçerseniz Vücudunuza Ne Olur?

Karnınız şişebilir

İnsanların, özellikle de kadınların yaşadığı en yaygın mide sorunlarından biri şişkinliktir. Çok fazla su içmek, bütün bir öğün yemiş gibi hissetmenize ve şişkinlik yaşamanıza neden olabilir. Artı, suyu hızlı bir şekilde içerseniz, büyük olasılıkla hava yutarsınız ve bu da size şişkinlik hissi verebilir.

Mide bulantısı yaşayabilirsiniz

Çok fazla su tükettiğimizde beynimizdeki hücreler şişmeye başlayabilir. Bu, kafatasındaki baskıyı artırır. Çok fazla su içtiğimizin bir işareti olarak ortaya çıkabilecek semptomlardan diğeri de mide bulantısı ve kusmadır.

Aşırı hidrasyon belirtileri yaşayabilirsiniz

Özellikle erken evrelerde, çok fazla su içme belirtilerini fark etmek genellikle zordur. Yaşayabileceğiniz en yaygın belirtilerden biri baş ağrısıdır. Eğer çok sık başınız ağrıyorsa ne kadar su içtiğinize dikkat edin.

Su zehirlenmesi

Aşırı su içmek, su zehirlenmesi sonucunu doğurabilir. Su zehirlenmesinin bazı ciddi belirtileri çift görme, nefes almada güçlük, yüksek kan basıncı ve uyuşukluk olabilir.

Kaslarınız ağrıyabilir

Kas işlevi ve kalp atış hızını korumak için elektrolitlere ihtiyacımız var. Ancak çok su içmek vücudumuzdaki elektrolit sayısını düşürür. Bu seviyeler düşük olduğunda, kas spazmları ve krampları yaşayabilirsiniz.