Cinsel İstek Neden Azalır?

Cinsellikten uzaklaşma ve isteksizlik birçok nedene bağlıdır. Bazen bu duruma fiziksel sorunlar neden olurken, bazen de psikolojik sorunlar neden olmaktadır. Cinsellikten soğuma esasında isteksizlik olarak ortaya çıkmaktadır. Cinsel problemlerle psikoterapistlere başvurmanın en sık nedenidir. Hatta cinsel problemlerin yarısı bu konuyla ilgilidir.

Ülkemizde bu konu bir tabu olarak karşımızdadır. Bunun en sık nedeni cinsellik hakkında bilgi eksikliği veya yanlış bilgilenmedir. Birçok kişi cinselliği ergenlik döneminde arkadaşlarından edinmektedir. Bunun en büyük sakıncası arkadaşların bilgi düzeyi de aslında kendilerinin ki kadardır. Bu durumda eksik ve yanlış öğrenme doğaldır. Bununla birlikte; cinsel isteksizlik genel olarak bir kader gibi algılanmakta, çift kendi arasında bu konuyu konuşmaktan uzak durmaktadır. En çok yanlış bilgi; erkekler her zaman isteklidir ve kadınların cinsel isteğinin olması ayıp olmasıdır.



Dünyada da ülkemizde her beş kişiden biri cinsel isteksizlik yaşıyor. Bilinene gerçek kadınlar erkekler göre cinsellikten daha fazla soğumuş durumdalar. Amerika’da yapılan bir araştırmada erkeklerin % 15’i kadınların ise % 32’si cinsellikten soğumuş durumdalar. Bizim ülkemizde de benzer ve belki de kadınlar açısından durum daha vahimdir.



Cinsellikten soğumanın bedensel nedenleri; şeker hastalığı, kalp hastalığı, tansiyon problemleri gibi yaşam boyu süren hastalıklar, kanserler, menopoz, kullanılan ilaçlar ve hormonsal sorunlardır. Bedensel sorunlarda cinsellik, ne yazık ki hekimlerle konuşulmamakta, bu ayıp sayılmakta, bu konuda neler yapılabileceği araştırılmamaktadır. Zaten ciddi bir fiziksel hastalığı olan kişinin bunu dert etmesi tuhaf karşılanmaktadır. Oysaki cinsellik yaşam boyudur.



Cinsellikten soğuma daha çok psikolojik kökenlidir.



Kadınlarda cinsellikten soğumanın nedenleri:

1. Cinsel konuda bilgi yetersizliği

2. Cinsel konularda istekli gözükürse, bunun başka anlamlar çekilmesi kaygısı

3. Aldatılma

4. Ön sevişme süresinin kısalığı

5. Kendi bedeniyle ilgili beğenilme kaygısı

6. Orgazm olamama

7. Depresyon

8. Evlilikte uyumsuzluk

9. Hamile kalma korkusu

10. Yeterince duygusallık yaşayamama

11. Erkeğin kadın cinselliği konusunda bilgisizliği

12. Cinsel istekleri konusunda kendi ifade edememesi

13. Cinselliğin başlatılmasını erkekten bekleme

14. Olumsuz yaşanan ilk deneyim

15. Menopoz

16. Mastürbasyon yapmama

17. Vajinusmus (Birleşememe)

18. Hamilelikte cinsellik konusunda yanlış bilgiler

19. Emzirme

20. Sözel şiddet

21. Fiziksel şiddet

22. Suçluluk duyguları

23. Cinsellikte eşe itaat algısı

24. Cinsel taciz ve tecavüzler



Erkeklerde cinsel istekte azalma nedenleri:



1. Sertleşme sorunu

2. Erken boşalma

3. Evlilik sorunları

4. Ağır ve uzun çalışma saatleri

5. Bilgi eksikliği

6. Partnerinin isteksizliği

7. Aldatma

8. Eşinin dışında başka kadınlarla cinsellik

9. Olumsuz yaşanan ilk deneyim

10. Ekonomik sorunlar

11. Depresyon

12. Cinsellikte başarılı olamama korkusu

13. Yaşlılık

14. Gizli eşcinsellik