Cinsel İstek Neden Azalır?
"Cinsellikten soğuma, kişide veya çiftin ilişkisinde zorluklara yol açan cinsel ilgilerde, istek ve fantezilerde azalmadır. Peki bu neden olur? Psikiyatrist/Psikoterapist Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney anlatıyor."
Cinsellikten uzaklaşma ve isteksizlik birçok nedene bağlıdır. Bazen bu duruma fiziksel sorunlar neden olurken, bazen de psikolojik sorunlar neden olmaktadır. Cinsellikten soğuma esasında isteksizlik olarak ortaya çıkmaktadır. Cinsel problemlerle psikoterapistlere başvurmanın en sık nedenidir. Hatta cinsel problemlerin yarısı bu konuyla ilgilidir.
Ülkemizde bu konu bir tabu olarak karşımızdadır. Bunun en sık nedeni cinsellik hakkında bilgi eksikliği veya yanlış bilgilenmedir. Birçok kişi cinselliği ergenlik döneminde arkadaşlarından edinmektedir. Bunun en büyük sakıncası arkadaşların bilgi düzeyi de aslında kendilerinin ki kadardır. Bu durumda eksik ve yanlış öğrenme doğaldır. Bununla birlikte; cinsel isteksizlik genel olarak bir kader gibi algılanmakta, çift kendi arasında bu konuyu konuşmaktan uzak durmaktadır. En çok yanlış bilgi; erkekler her zaman isteklidir ve kadınların cinsel isteğinin olması ayıp olmasıdır.
Dünyada da ülkemizde her beş kişiden biri cinsel isteksizlik yaşıyor. Bilinene gerçek kadınlar erkekler göre cinsellikten daha fazla soğumuş durumdalar. Amerika’da yapılan bir araştırmada erkeklerin % 15’i kadınların ise % 32’si cinsellikten soğumuş durumdalar. Bizim ülkemizde de benzer ve belki de kadınlar açısından durum daha vahimdir.
Cinsellikten soğumanın bedensel nedenleri; şeker hastalığı, kalp hastalığı, tansiyon problemleri gibi yaşam boyu süren hastalıklar, kanserler, menopoz, kullanılan ilaçlar ve hormonsal sorunlardır. Bedensel sorunlarda cinsellik, ne yazık ki hekimlerle konuşulmamakta, bu ayıp sayılmakta, bu konuda neler yapılabileceği araştırılmamaktadır. Zaten ciddi bir fiziksel hastalığı olan kişinin bunu dert etmesi tuhaf karşılanmaktadır. Oysaki cinsellik yaşam boyudur.
Cinsellikten soğuma daha çok psikolojik kökenlidir.
Kadınlarda cinsellikten soğumanın nedenleri:
1. Cinsel konuda bilgi yetersizliği
2. Cinsel konularda istekli gözükürse, bunun başka anlamlar çekilmesi kaygısı
3. Aldatılma
4. Ön sevişme süresinin kısalığı
5. Kendi bedeniyle ilgili beğenilme kaygısı
6. Orgazm olamama
7. Depresyon
8. Evlilikte uyumsuzluk
9. Hamile kalma korkusu
10. Yeterince duygusallık yaşayamama
11. Erkeğin kadın cinselliği konusunda bilgisizliği
12. Cinsel istekleri konusunda kendi ifade edememesi
13. Cinselliğin başlatılmasını erkekten bekleme
14. Olumsuz yaşanan ilk deneyim
15. Menopoz
16. Mastürbasyon yapmama
17. Vajinusmus (Birleşememe)
18. Hamilelikte cinsellik konusunda yanlış bilgiler
19. Emzirme
20. Sözel şiddet
21. Fiziksel şiddet
22. Suçluluk duyguları
23. Cinsellikte eşe itaat algısı
24. Cinsel taciz ve tecavüzler
Erkeklerde cinsel istekte azalma nedenleri:
1. Sertleşme sorunu
2. Erken boşalma
3. Evlilik sorunları
4. Ağır ve uzun çalışma saatleri
5. Bilgi eksikliği
6. Partnerinin isteksizliği
7. Aldatma
8. Eşinin dışında başka kadınlarla cinsellik
9. Olumsuz yaşanan ilk deneyim
10. Ekonomik sorunlar
11. Depresyon
12. Cinsellikte başarılı olamama korkusu
13. Yaşlılık
14. Gizli eşcinsellik