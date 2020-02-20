Ciltte Azalan Yumuşak Doku ve Nemi Artıran Aşı Geliştirildi

İtalyan bilim insanlarınca, bir damla su ile aylarca yaşayabilen Selaginella Lepidophylla isimli çöl bitkisinde bulunan 'trehaloz' maddesi ve hyaluronik asidin kombine kullanılmasıyla, ciltte azalan yumuşak dokuyu destekleyen ve nem miktarını artıran 'biyolojik lifting aşısı' geliştirildi. Yeni nesil uygulamaya ilişkin özel bir klinikte düzenlenen basın toplantısında, 'biyolojik lifting aşısı' uygulamalı olarak hasta üzerinde gösterildi.

Kişinin yüzünün dinamiği, ciltte kas, gözenek yapısı ve yumuşak doku miktarı, hekimlere kişinin yaşantı biçimi ve sağlık durumuna ilişkin ön bilgi verebiliyor. Yaşın ilerlemesine, olumsuz çevresel etkenlere ve yetersiz bakıma bağlı olarak cilt yapısında deformasyon artıyor. En önemli faktörlerden birinin de hızlı kilo alıp vermeye bağlı ciltte yumuşak doku miktarının azalmasıyla kendini gösterdiğine dikkati çekti.

Yaşın ilerlemesi ve aşırı zayıflama sonucunda cildin yapısında bulunan ve bağ dokusunun temel hücrelerinden olan kollajen ile fibroblas gibi maddelerde uzama ve azalma gelişiyor. Bunun sonucunda ciltte yumuşak doku miktarı azalıyor ve iskelet yapı daha çok ortaya çıkıyor. Yumuşak doku miktarının azalmasıyla birlikte özellikle yüzde zayıf ve sağlıksız bir görüntü ortaya çıkıyor.

Çöl bitkisinde bulunan 'trehaloz' maddesi kullanılıyor

Biyolojik lifting aşısında, farklı molekül ağırlıklı hyaluronik asit ve çöl bitkilerinin bir damla su ile aylarca yaşayabilmesini sağlayan 'trehaloz' maddesi kombine şekilde bulunuyor. Trehaloz, bir damla su ile aylarca yaşayabilen ve 'yeniden diriliş' bitkisi adıyla bilinen Selaginella Lepidophylla adlı çöl bitkisinde bulunuyor ve bitkinin yeşil kalmasını sağlıyor. İnsan vücudunda da bulunan 'trehaloz' ve 'hyaluronik asit' maddesinin zamanla azalması sonucu cilt yaşlanıyor, yoğunluk ve nem miktarını kaybediyor.

Uygulama ile cildin yüzeysel anlamda sıkılaşması, gözeneklerin daralması, deride sarkma miktarının azalması, hacimsel olarak daha iyi seviyeye gelmesi sağlanabiliyor. Aşının ayda bir kez olmak üzere yılda 2 ya da 3 doz uygulanması yeterli oluyor.

Yüzde 12 noktaya yapılıyor

Uygulama öncesinde enjeksiyondan çekinenler için iğnenin yapılacağı yere uyuşturucu krem sürülebiliyor. Uygulama, yüzün her iki bölümünde 6 olmak üzere toplam 12 noktaya yapılıyor. Aşı yüz dışında boyun, dekolte ve ellerde de kullanılabiliyor. 20 yaş üzerindeki kişilere yapılabiliyor ve tespit edilen bir yan etkisinin bulunmuyor.

Öncelikle kolay uygulanabilir ve etkisinin hemen kendini gösteriyor olması hasta için önem taşıyor. Dolgu uygulamaları sonrası yüzde belirgin şiş görüntüsünün yerine doğal bir etki elde ediliyor. Mekanik cerrahiye kıyasla daha az seviyede ama herhangi bir kesi yapılmaksızın sonuç alınabiliyor. Uygulama sonrası nemli, bağ ve yumuşak dokusu kuvvetlenmiş sağlıklı bir cilt elde edilebiliyor.