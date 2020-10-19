Cilt tipinize göre nasıl ve ne aralıkla peeling yapmalısınız?

Karma ciltler için peeling

Özellikle T bölgeniz yağlı ise, peeling sadece T bölgesine uygulayın. Diğer bölgelere uyguladığınızda cildinizi tahriş edebilirsiniz. Bu nedenle uygulamadan önce doktorunuza danışın.

Peeling önerisi; 2 adet orta boy çilek, 2 yemek kaşığı badem yağı ve 3 yemek kaşığı ezerek, T bölgenize uygulayın. Kuruduktan sonra elinizle ovalayarak temizleyin. Ardından ılık su ile temizleyin. Nemlendirici ile nemlendirin. Hafta 3 gün ara ile uygulayabilirsiniz.

Kuru ciltler

Kuru bir cilde sahipseniz yapmanız gereken en etkili yöntemlerden biri kahve peelingidir. Sadece kahve ve soda ile hazırlanan bu peelingi evde kolayca hazırlayabilirsiniz.

2 yemek kaşığı Türk kahvesine 1 çay kaşığı sade soda ekleyin ve macun kıvamına gelinceye dek karıştırın. Ve cildinize sürün. Kuruduktan sonra ılık su ile durulayın. Haftada bir uygulayınız.

Yağlı ciltler

Yağlı bir cilde sahipseniz ve sürekli yağlanmasından şikâyetçiyseniz yapmanız gereken maydanoz, yumurta akı ve esmer şekerli peeling tarifini uygulamak.

6 dal maydanozun yapraklarını ve yumurta akını ezerek karıştırıyoruz. Esmer şekeri ilave dip ovalayarak sürüyoruz. Kuruduğunda peelingi elinizle soyun ve ardından ılık su ile yıkayın. Haftada 3 kez duştan sonra uygulayınız.