Cilt bakımınızın faydadan çok zarar verdiğini gösteren işaretler

Cilt bakım ürünlerinizi kullanırken cildiniz yanıyorsa, kuruluk, pullanma, soyulma, kızarıklık veya kaşıntı sorunlarından herhangi birini yaşıyorsanız bir şeyler yanlış gidiyor demektir. Bir başka yaygın belirti ise cildin aşırı gergin olmasıdır. Bu gerginlik hissi cildinizin doğal yağlarından sıyrıldığı ve cilt bariyerinizin tehlikeye girdiği anlamına gelir.

Neden bazı cilt bakım ürünleri cildinize fayda sağlamaz?



O kadar hevesle aldığınız ürünler neden verdikleri sözü tutmuyor? Bir ürün cildinize iyi gelmediğinde onu aşırı kullanıp kullanmadığınızı düşünün. Eğer gerekli miktardan fazla kullanıyorsanız, ki bu her ürün için geçerli, fayda sağlamayacaktır.

Öte yandan dermatologlar ürünlerin cilde fayda sağlamamasının bir başka nedenini de kullanılmaması gereken malzemelerin beraber kullanılması olarak belirtiyorlar. Mesela alfa hidroksi asitler, salisilik asitler ve retinol birleştirilmemesi gereken etkenlerdir. Bunları bir arada kullanmak sandığınız gibi cildinize ekstra etki sağlamaz, aksine zarar verir.

Kozmetik ürünlerin fayda sağlayan etken maddesine ek olarak hoş kokmasına ya da raf ömrünün uzamasına yardımcı olan maddeler de cildinize zarar verebilir. Eğer her şeyi gözden geçirip ihtimalleri azaltmanıza rağmen sorun devam ediyorsa belki de kullandığınız ürünler cildiniz için uygun değildir ya da sorunun kaynağı farklı bir cilt problemidir. Bunu anlamanın en kesin yolu ise kullandığınız ürünleri de yanınıza alarak dermatoloğa gitmektir.

Cilt bakımı rutininizi ne zaman değiştirmelisiniz?



Cilt bakım rutinleri mevsimsel olmalıdır. Yazın cildinizi daha sık temizlerken kış aylarında ise daha fazla nemlendirmeye ihtiyaç duyabilirsiniz. Öte yandan yaş aldıkça da cilt bakım rutinlerinizin değişmesi gerekir. Her yaşın sahip olduğu cildin ihtiyaçları farklıdır.

Cilt bakımında değişmeyen iki temel ürün vardır; iyi bir temizleyici ve güneş koruyucu. Bunların yanı sıra cildinizin ihtiyaç durumuna göre kolajen takviyesi, göz kremi, serum ve daha pek çok aşama eklenebilir.

Cilt yeni bakım rutinine ne zaman alışır?

Cildiniz için yeni bir ürün, yeni bir bakım rutini denediğinizde işe yarayıp yaramadığını anlamak için biraz zaman tanımalısınız. Uzmanlar bu sürenin 8 hafta olduğunu söylüyor, yeni bir ürünün faydasını görmenin 8 haftadan önce biraz zor olduğunu belirtiyorlar.