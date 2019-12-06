Cildimizin Temel Yapı Taşı: 'Kolajen'i Daha Yakından Tanıyalım

Kolajen peptit tam olarak nedir?

Cildimizin temel yapı taşı kolajendir. Kolajen protein yapıdadır. Proteinlerin en küçük yapı taşı aminoasitlerdir. Kısa aminoasit zincirleri ise kolajen peptitleri oluşturur.

Kolajen peptit çeşitleri nelerdir?

Sıklıkla kullanılan kolajen peptit tipleri, marine (deniz) kökenli, balık kökenli ve sığır kökenli olanlardır.

Kolajen peptit insan vücudunda ne işe yarar?

Kolajen peptitlerin vücutta pek çok akut ve kronik durumda (yara iyileşmesi, cilt problemleri, eklem/kıkırdak/kemik/ kas problemleri, kalp sağlığı koruyucu, unutkanlık, konsantrasyon problemleri) yardım ve destek sağladığı görülmüştür.

Kolajen peptit üretimi 25 yaşından sonra duruyor diye biliyoruz. Bu doğru mu?

Evet, ne yazık ki doğru. 25 yaşından itibaren her yıl %1.5 oranında kolajen kaybı yaşıyoruz.

Kaç yaşından sonra kolajen peptit takviyesi almaya başlanmalı?

30’lu yaşlardan itibaren, kolajen peptit takviyesi alınmaya başlanabilir.

Kolajen peptit alınabilecek kaynaklar nelerdir?

En sık et, süt, balık, yumurta gibi hayvansal besinlerde bulunur. Özellikle paça çorbası kolajen açısından zengindir. Ancak bitkisel proteinlerin de dengeli bir şekilde tüketilmesi gerekir. Bitkisel olanlar; nohut, karabuğday, mercimek, kinoa, soya gibi besinlerdir.

Farklı kaynaklardan kolajen peptitler var mı? Bunlar nelerdir?

Marin kaynaklı, balık kaynaklı ve sığır kaynaklı kolajen peptitler vardır. Günümüzde kullanılan en güvenli kolajen peptitler; deniz kökenli, balık kaynaklı kolajen peptitlerdir.

Deniz-kökenli kolajen peptitlerin kalite kontrol süreçleri nasıldır?

Özellikle kuzey denizlerinden elde edilen balık kaynaklı aktif peptitlerin sağlığımız için çok faydalı doğal kaynaklar olduğu bilinmektedir. Bir peptit, sağlığa faydalı olabilecek biyolojik ya da fizyolojik aktivite gösteriyorsa aktif peptit olarak adlandırılmaktadır. Aktif peptitler, insan vücudunda sistemlere destek olmak ve fizyolojik etkiler sağlamak amacıyla özel ve spesifik aminoasit peptit zincirlerinin seçilip oluşturulmasıyla elde edilirler. Kolajen elde edilen aktif peptitlerin en önemli ve mevcut olan hidrolize kolajenlerden farkı “hedefe yönelik peptitlerin uygun aminoasit zincirleriyle” elde edilmeleridir. Peptitler bozulmadan elde edildiklerinde hem daha etkili olurlar, hem de etkilerini daha kısa sürede gösterirler.

Kolajen peptit eksikliği nasıl anlaşılır?

Yaşla birlikte doğal olarak azalan kolajen yerine konmazsa ciltte sarkma, kırışıklık, kalite bozukluğu şeklinde kendini gösterir. Sadece cildimiz değil, tüm iç organlarımız da bağ dokusu kökenli olduğu için tüm sistemlerimizin optimum çalışmasında sorunlar ve özellikle kas/eklem sistemi sorunları izlenir.

Kolajen peptit hangi sistemleri etkiler?

Cilt sağlığını tüm iç organ sistemleri ve özellikle kas iskelet sistemini etkiler.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Makbule Dündar