Çay ağacı yağının saça 5 faydası

Bu uçucu yağ, Avustralya Melaleuca alternifolia ağacının yaprak dökmeyen yapraklarından elde edilir ve orada bir süredir yerel olarak kullanılmaktadır. İşte çay ağacı yağının saça etkileri...

1. Kepeği azaltır

Çay ağacı yağı kepek şampuanlarda bulunan bir katkı maddesidir. Yapılan bir çalışma, çay ağacı yağı içeren şampuan kullanmanın hafif ila orta derecede kepeği iyileştirmenin etkili bir yolu olduğunu buldu.

Daha çok çay ağacı yağı olarak bilinen Melaleuca yağı, antifungal ve antibakteriyel olarak işlev görür. Candida'yı öldürmeye yardımcı olabilir ve nane yardımıyla kaşıntılı saç derisini yatıştırır.



2. Yağ birikmesini önler



Yağ ve kir saçta birikir ve saçı yağlı gösterdiği gibi sağlıksız da yapar. Bu oluşum iltihabı tetikler, folikülleri tıkar ve hatta bölgede ağrıya neden olabilir. Ve bazen bu birikme, basit bir şampuanın onu kesemeyebileceği bir noktaya gelir. Çay ağacı yağı ise bu birikimleri önlemede ve çıkarmada etkilidir. Anti-enflamatuar özellikleri nedeniyle, söz konusu birikimin neden olduğu tahrişi azaltmaya da yardımcı olabilir.

3. Saç uzamasına yardımcı olur



Saç derinizde iltihaplanma ve yağ/kir birikmesi saç köklerine ciddi şekilde zarar verebilir. Bu yeterince uzun sürerse saç dökülmesine sebep olabilir. Çay ağacı yağı saç derinizi temiz tutmaya yardımcı olduğundan, iltihaplanmanın neden olduğu dökülmeyi önlemenize yardımcı olabilir.

Çay ağacı kafa derisindeki birikintileri temizler ve arındırır. Şampuandan önce saç derisine masaj yapmak için biberiye ve hindistancevizi yağı ile eşleştirebilirsiniz. Ayrıca, çalışmalarda saçların yeniden uzamasına katkıda bulunduğu gösterildiği için iyi bir saç derisi masajını yapabilirsiniz.

4. Saç tellerini parlak tutar



Saç; kir, matlaştırıcı ürünler ve kirlilikle kaplandığında, bunlar saçınızın doğal parlaklığını ve parlaklığını bulanıklaştırır. Sadece bu da değil, saçınız kepekle ile kaplandığında, saç tellerinin emdiği besin miktarını sınırlayabilir. Çay ağacı yağı saç tellerinin parlak görünmesine katkı sağlar.

5. Kafa derisindeki sivilceleri engeller



Cildimiz gibi gözeneklerinizin olduğu her yerde sivilce ve çatlaklar olabilir. Bu nedenle kafa derisinde de kolaylıkla sivilceler oluşabilir. Çay ağacının akne ve çatlaklara meyilli etkileyici bir yeteneği vardır. Bu yine antibakteriyel ve antiinflamatuar özellikleri sayesindedir.