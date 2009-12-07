Burun kusurlarına ameliyatsız çözümler

Yüzümüze en önemli şekli burnumuz verir. Estetik ameliyatlarla en çok düzeltilen de şüphesiz burun kusurlarıdır. Elbette çok büyük olan burunlar için operasyon kaçınılmaz ama bazı sorunları kısa uygulamalarla gün içinde, küçük girişimlerle çözebilirsiniz. Nasıl mı? Ataşehir Flavius Güzellik Merkezi Medikal Estetik Uzmanı Dr. Hüseyin Tırman merak ettiğiniz sorulara ışık tutuyor.



Hangi kusurlar ameliyatsız düzeltilebilir?



Düşük burunların yukarı kaldırılması, çok büyük olmayan burunlarda kemer kusurlarının düzeltilmesi ve geçirilmiş travma sonrası eğrilik ve çökmeler yani geçirilmiş operasyon ve kazlar sonucu oluşan hafif düzeydeki eğrilikler ve kısmi çökmeler ameliyatsız olarak yapılabilmekte.



Hangi uygulamalarla ve nasıl düzeltiliyor?



Özellikle burun kemeri ve çökme kusurları için dolgu maddeleri ile düzeltmeler yapmak mümkün. Bu lokal anestezi ile 15-30 dk süren işlemlerle ortadan kaldırılabiliyor. Hastanın yeni şeklini beğenmeme ihtimali veya uzun dönemlerde bu maddelerin yer değiştirmesi veya yabancı cisim reaksiyonu yaratmaması için geçici dolgular tercih edilmekte. Burun kaldırma işlemeleri için botilinium toxoidi (botox) dan da faydalanılıyor.



Bu uygulamaları özellikle kimlere tavsiye edersiniz?



Uygulamalar özellikle ameliyat olmak istemeyen veya riskli hasta grupları için ideal bir çözüm. Ameliyathane masrafları olmadığı ve ameliyat sonrası iyileşme dönemi gerektirmediği için de hasta açısından kazançlı bir uygulama.

Peki dezavantajları var mı?

Geçici dolgular bir süre sonra tekrar uygulama gerektirmekte ve her tip burun için uygulanabilir bir çözüm değil.



Dr. Hüseyin TIRMAN

dr@flavius.info