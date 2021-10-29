Burun İçinde Yara Neden Olur? Burun İçi Yaralarına Ne İyi Gelir, Hangi Vitamin Eksikliğinden Kaynaklanır?

Burun içinde çeşitli nedenlere bağlı olarak yaralar ortaya çıkabilmektedir. Burun içindeki yaraların mutlaka araştırılması gerekmektedir. Kulak burun boğaz uzmanları tarafından yapılan testler ve analizler sonucu kişinin burun içindeki yaraların nedenleri belli olmaktadır. Son günlerde burun içinde yara ile ilgili araştırmalar artmıştır. Peki, burun içinde yara neden olur? Burun içinde ortaya çıkan yaralara ne iyi gelir? Hangi vitamin eksikliğinden kaynaklı olarak burun içi yaraları meydana gelir tüm detayları ile derledik.



Burun içindeki yaralar mutlaka önemsenmesi gereken ve mutlaka tedavi edilmesi gereken bir durumdur. Burun içinde yaralar enfeksiyona bağlı olarak da gelişebilir.



Burun İçinde Yara Neden Olur?



1) Kıl Koparma



Burun içinde kıllar burun sağlığı açısından çok önemlidir. Burun içindeki kılları nedene bağlı olmaksızın koparma sonucunda burun içinde yaralar meydana gelebilir. Burun içindeki kılların koparılması burun sağlığını da olumsuz etkiler. Bundan dolayı burun içinde yaralar ortaya çıkar.



2) Burun Kanaması



Burun içi yaraların en büyük nedenleri arasında da burun kanaması gelmektedir. Burun kanaması burun kenarına alınan darbeler ya da travma neticesinde ortaya çıkabilir. Özellikle uzun süre devam eden burun kanamaları devam edince burun içinde yaralar gözlemlenir.



3) Burun Tıkanıklığı



Nezle ya da grip hastalığında ortaya çıkan burun tıkanıklığı sonucunda ortaya burun içi yaralar ortaya çıkmaktadır. Burun tıkanıklığı sonucunda burun yaraları oldukça fazla olabilir. Burun tıkanıklığından kaynaklı olan burun içi yaralara da burun spreyleri önerilmektedir.



4) Alerji



Alerji etmenleri burun içi yaraların başlıca sebepleri arasında sayılır. Özellikle mevsim geçişlerinde sonbahar aylarında ağaçlardan dökülen polenler sonucunda burun içi kaşıntılar ve burun içi yaralar ortaya çıkabilir. Alerji olan kişiler alerjik reaksiyonlarda bu aylarda kendine daha fazla dikkat etmesi gerekir.



Burun İçi Yaralarına Ne İyi Gelir?



1) Hindistan Cevizi Yağı



Hindistan cevizi yağı burun içi yaralar için birebir bir çözüm olarak bilinmektedir. Eğer sürekli olarak burun içi yaralarından müzdaripseniz Hindistan cevizi yağı tüketebilirsiniz. Hindistan cevizi yağı hızlı bir şekilde burun içi yaralarını geçirecek mucizevi olan yağlardan bir tanesidir. Hindistan cevizi yağı burun içindeki her türlü enfeksiyonu ve bakteri oluşumunu yok eder. Günde iki kez olmak üzere bu tedavi seçeneğini kullanabilirsiniz.



2) Vazelin



Burun içi yaralar için en çok tercih edilen tedavi seçenekleri arasında vazelin gelmektedir. Vazelin burun içerisinde yer alan kuruluğu da giderir ve burnun daha nemli olmasını sağlar. Aynı zamanda burun içi yaralarına neden olabilecek her türlü faktörü ortadan kaldırır. Bundan dolayı pek çok kişi tarafından burun içi yaraları için vazelin önerilmektedir. Vazelin en çok tercih edilen burun içi yara tedavi seçenekleri arasındadır.



3) Tuzlu Burun Spreyi



Burun içindeki yara oluşumunu engelleyen bir diğer doğal tedavi seçeneği arasında tuzlu burun spreyi gelmektedir. Tuzlu suyu burun içerisine bir miktar çekerek burun içini temizleme şansınız vardır. Aynı zamanda tuzlu burun spreyi burun içerisinde ki kötü faktörleri de ortadan kaldıran mucizevi bir tedavi seçeneği olarak adlandırılır. Bundan dolayı tuzlu burun spreyi pek çok kişinin tavsiye ettiği bir tedavidir.



4) Zencefil



Zencefilin iltihap önleyici özelliği olduğu bilinmektedir. Hal böyle olunca burun içi yaralar için de yine zencefil önerilir. Zencefil burun içi yaralara doğrudan etki eder ve burun sağlığını iyileştirir. Bundan ötürü siz de zencefil tercih edebilirsiniz.