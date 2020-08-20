Bir Erkek Tarafından Reddedildiğinizde Verebileceğiniz Eğlenceli Cevaplar!
"Birinden hoşlanıyorsanız, çıkma teklifinin karşı taraftan gelmesini beklemek istediğinizi almanıza engel olabilir. Bunun yerine, cesaretinizi toplayın ve harekete geçin! Sonunda geri çevrilecek olsanız bile, nasıl biri olduğunu merak ederek zamanınızı boşa harcamaktansa, size karşı hislerini öğrenmek mantıklı bir hamle olacaktır."
Eğer korktuğunuz başına gelir ve reddedilirseniz, durumu toparlamanıza yardımcı olacak bu 7 eğlenceli cevabı aklınızın bir köşesine yazın!
Neye ihtiyacı olduğunu bilsin
Bir erkek çıkma teklif ettiğinizde sizi reddederse, "En azından seni bir göz doktoruna götürmeme izin ver ki, ne kaçırdığını görebilesin" diyebilirsiniz. Bu, ona büyük bir hata yaptığını söylemenin en tatlı yoludur. Ayrıca, yeni bir gözlüğe ihtiyacı olmalı, çünkü eğer daha dikkatli bakarsa, senin cazibeni görmesi an meselesidir!
Küçümsendiğini hissettirin
Sizin için fazla iyi olduğunu düşünürse, "Daha düşük standartlara sahip bir ikiziniz var mı?" diyebilirsiniz. Bu, aslında onunla çıkmaya çok da hevesli olmadığınızı gösterir. Zekice verdiğiniz cevap sayesinde, kendisini bulunmaz Hint kumaşı olarak görmekten vazgeçer.
Neyi kaçırdığını anlasın
Sizi reddettiği için üzgün olduğunu söylerse, siz de ironik bir cevapla karşılık verebilirsiniz. Ona, "Gelecekte beni kaybettiğin için gecelerce ağlayacağın için ben de üzgünüm! " deyin. Her neyse, zaten kariyeriniz aşktan daha önemlidir. Enerjinizi, hak ettiğinizi düşündüğünüz başarıları elde etmeye saklayın.
Güçlü olduğunuzu gösterin
Reddedilmeyle baş etmenin en iyi yolu, onun görüşünün sizin için bir önemi olmadığını söylemektir. O kadar hassas biri olmadığınızı söyleyin ve oradan uzaklaşıp hayatınızı onsuz yaşamaya devam edin. Ne de olsa mutlu olmak için ona ihtiyacınız yok ve geri çevrilmek dünyanın sonu değil!