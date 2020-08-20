Bir Erkek Tarafından Reddedildiğinizde Verebileceğiniz Eğlenceli Cevaplar!

Eğer korktuğunuz başına gelir ve reddedilirseniz, durumu toparlamanıza yardımcı olacak bu 7 eğlenceli cevabı aklınızın bir köşesine yazın!

Neye ihtiyacı olduğunu bilsin

Bir erkek çıkma teklif ettiğinizde sizi reddederse, "En azından seni bir göz doktoruna götürmeme izin ver ki, ne kaçırdığını görebilesin" diyebilirsiniz. Bu, ona büyük bir hata yaptığını söylemenin en tatlı yoludur. Ayrıca, yeni bir gözlüğe ihtiyacı olmalı, çünkü eğer daha dikkatli bakarsa, senin cazibeni görmesi an meselesidir!

Küçümsendiğini hissettirin

Sizin için fazla iyi olduğunu düşünürse, "Daha düşük standartlara sahip bir ikiziniz var mı?" diyebilirsiniz. Bu, aslında onunla çıkmaya çok da hevesli olmadığınızı gösterir. Zekice verdiğiniz cevap sayesinde, kendisini bulunmaz Hint kumaşı olarak görmekten vazgeçer.

Neyi kaçırdığını anlasın

Sizi reddettiği için üzgün olduğunu söylerse, siz de ironik bir cevapla karşılık verebilirsiniz. Ona, "Gelecekte beni kaybettiğin için gecelerce ağlayacağın için ben de üzgünüm! " deyin. Her neyse, zaten kariyeriniz aşktan daha önemlidir. Enerjinizi, hak ettiğinizi düşündüğünüz başarıları elde etmeye saklayın.

Güçlü olduğunuzu gösterin

Reddedilmeyle baş etmenin en iyi yolu, onun görüşünün sizin için bir önemi olmadığını söylemektir. O kadar hassas biri olmadığınızı söyleyin ve oradan uzaklaşıp hayatınızı onsuz yaşamaya devam edin. Ne de olsa mutlu olmak için ona ihtiyacınız yok ve geri çevrilmek dünyanın sonu değil!