Bıçak altına yatmadan sarkık göğüslere çözüm

Yapısında hiç kas olmayan, tamamen yağ ve süt bezlerinden oluşan göğüsler zamanla yer çekimi, yaşlanma, sık kilo alıp verme, doğum, emzirme, yanlış sutyen kullanımı gibi nedenlerle eski diri ve dik görünümlerini yitirirler.



Göğüs bakımı için plastik cerrahiden çekinen, cerrahi müdahaleyi geciktirmek isteyen ve genel bir toparlama ve sıkılaşma sağlamayı amaçlayan kadınların imdadına Breast Fit yetişiyor. Son yılların en önemli gelişmelerinden sayılabilecek Breast Fit System, kadınlara bıçak altına yatmadan, ağrısız ve acısız, sağlıklı çözümler sunuyor.



Sistem sarkmalar, çatlaklar ve özellikle hamilelik sonrasında oluşan göğüs ucu koyuluklarının tedavisinde son derece etkili. Göğüsteki asimetrik görüntüyü tedavi ederken, düz göğüslere de hacim kazandırıyor.



Sistem 6 ayrı teknolojiden yararlanıyor. Bu teknolojiler sayesinde doku yenilenmesi, gelişmesi, cilt elastikiyetinde iyileşme yaşanıyor, düşük miktarda verilen elektrik akımı ile kas güçlenmesi sağlanıyor, yağ ısı enerjisine dönüştürülerek hızlı bir şekilde incelme oluyor, lenf, kan dolaşımı ve metabolizma gelişiyor, göğüs ucu renk koyulaşması sıkıntısı son buluyor.



Göğüs geliştirme, şekillendirme ve çatlaklara özel 10 ayrı programa sahip sistem ile yaklaşık 10 – 12 seans arasında sonuç alınmaya başlanıyor. Tavsiye edilen seans 20 iken, haftada 3 kez uygulanabiliyor. Kişinin problemine, yaşına, cilt yapısına göre bu sayı değişebiliyor. Sarkma, çatlak, büyütme uygulamaları için farklı süreler söz konusu. Acı ve ağrı yaşamayan kişi günlük hayatına rahatlıkla devam edebiliyor.



Hiçbir yan etkisi bulunmayan Breast Fit System, ameliyat ile alınabilecek başarının %80'i oranında başarı sağlayabiliyor ve böylece cerrahi müdahaleden çekinenlere ciddi bir alternatif sunuyor.



GÖĞÜSLER NEDEN SARKAR?>>>>>



Göğüsler neden sarkar?



Meme dokusunu yerinde tutan bağlar zamanla çeşitli faktörlerden dolayı gevşeyebilir ve meme dokusu ile etrafını saran deri arasında uyumsuzluk olabilir. Sorun meme dokusuna, deriye ya da her ikisine birden ait olabilir. Sonuçta adeta içi boş görünümlü sarkık meme ortaya çıkar.



Aşırı kilo alıp verme



Yer çekimi; vücut şeklini etkileyen ve önüne geçilemeyen bir etkiye sahiptir. Aşırı kilo alıp vermelerle memelerde meydana gelen volüm değişiklikleri cildin esnekliğini olumsuz etkileyerek memelerin sarkmasında önemli bir rol oynar.



Hamilelik



Emzirme döneminde meme dokusu sütle dolduğu için deri ve aradaki bağlarla birlikte büyür. Emzirme sonrasında süt üretmeyen meme dokusu gebelik öncesi durumuna geri döner ancak cilt ve bağlar artık eski sıkılıklarını ve diriliklerini kaybetmişlerdir. Bu nedenle de hamilelikten sonra memeler; normale dönen meme dokusu etrafındaki gevşek cilt nedeniyle sarkar.



Bazen de bilinmeyen nedenlerle memelerde sarkıklık olabilmektedir. Bu durumda ailesel yatkınlık çoğu zaman ön plana çıkmaktadır.





Göğüs dekoltesindeki estetik



Fark edilmek için neştere gerek yok