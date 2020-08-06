Beril Taşı Nedir, Nerelerde Ve Nasıl Bulunur? Beril Taşı Nasıl Anlaşılır? Özellikleri Ve Faydaları

Beril taşı, Beril grubundan olup, içeriğinde yoğun şekilde alüminyum ve berilyum bulunur. Genellikle mavi, pembe ve altın sarısı renklerde bulunmasına rağmen yer yer koyu yeşil ve yeşil-kırmızı görünümünde de bulunabiliyor. Taş insan vücuduna temas ettiğinde ısınma özelliğine sahiptir. Bu özelliğiyle ruhsal ve fiziksel açıdan birçok yararı vardır.

Beril Taşı Nedir?

Beril grubu ailesinden olup, yapısında ağırlıklı olarak berilyum ve alüminyum minerallerini içeren taşa beril taşı deniliyor. Bu taşa, gösterdiği renge göre farklı isimler veriliyor. Saydam ve açık mavi renkli olana akuamarin, pembe olana morganit, altın sarısı olana da helioder adı veriliyor. Krom içeren yeşil renkli olanına da zümrüt taşı deniliyor.

Beril taşı 1900’lü yıllarda özellikle mücevher taşı olarak kullanılmıştır. Zaman geçtikçe ve teknoloji geliştikçe taşın da kullanım alanı genişlemiştir. Günümüzde, uçak sanayinde, florasan lambalarında, X ışını tüplerinde ve aksesuar sektöründe kullanılmaktadır.

Beril Taşı Nerelerde Ve Nasıl Bulunur?

Beril taşı, farklı minerallerin milyonlarca yıl içerisinde kimyasal ve fiziksel reaksiyonları eşliğinde oluşarak günümüze kadar gelmiştir. Dünyanın değişik yerlerinde metaformik ve magmatik kayalık madenlerinde pegmatitler içerisinden çıkarılır.

Beril taşı başta Brezilya olmak üzere, Güney Afrika, Zimbabve, Nabibya ve ABD’nde bulunuyor. Türkiye’de ise İşercekaya Mevkii Söğütçük Köyü (Simav-Kütahya) ve Kozluca Köyü (Gördes-Manisa) yörelerinde çıkarılıyor.

Berilyum maden yataklarında kristal bir yapı halinde bulunuyor. Kristal parçacıklar halinde hammadde şeklinde çıkarılıp, işlenerek piyasaya sunuluyor.

Beril Taşı Nasıl Anlaşılır?

Beril taşının camsı ve parlak doğal bir görünümü vardır. Sahte ürünlerde bu doğallığı göremezsiniz. Yine de ürünün gerçek olup olmadığını anlamak istiyorsunuz taşı hafif ısıya tutun. Ürün sahteyse üzerindeki boya yanıp, gerçek rengi ortaya çıkacaktır. Eğer ürün gerçekse ısıya fazla tutmayın, renginde kararmaya sebebiyet verirsiniz.

Aldığınız ürünün gerçek olup olmadığını anlamak istiyorsanız küçük bir parça koparabilirsiniz. Eğer içiyle dışı aynı renkteyse taşınız gerçektir.

Beril Taşı Özellikleri

1) Kimyasal formülü Be3Al2(SiO3)6 şeklindedir.

2) Beril kristalleri çok küçük boyuttan metrelerce büyük boyuta kadar oluşabiliyor.

3) Genellikle camsı, parlak ve saydam bir yapıdadır.

4) Sertliği 7.5-8, yoğunluğu 2.66-2.92 olup korozyona dayanaklıdır.

5) Taş ısıya maruz kaldığında renk ve şekil değişikliğine uğruyor.

6) Saf beril renksiz olarak bulunur. Renklerine ve içeriğindeki minerale bağlı olarak farklı isimlerle de anılır. Başlıca beril çeşitleri arasında zümrüt, akuamarin, krizoberil morganit, helioder, aleksandrit taşları bulunur.

7) Halk arasında şans taşı olarak bilinir.

8) Vücuda temas ettiğinde ısınma özelliği vardır.

Beril Taşı Faydaları

Beril taşı, gerekli süre içinde yapmanız gerekenleri nasıl yapacağınızı göstermekle birlikte günlük hayatın stresiyle nasıl başa çıkabileceğinizi de gösteriyor. Gereksiz veya istenmeyen duygusal negatif enerjinizi ortadan kaldırmaya da yardımcıdır. Negatif enerjiyi pozitif enerjiye çevirme faydasının yanında diğer yararları da şunlardır;

1) Yolculuk sırasında oluşan ishal, kabızlık gibi rahatsızlıkların hafiflemesine yardımcı olur.

2) Karaciğer için faydalı olup, karaciğer rahatsızlıklarının iyileşmesini hızlandırır.

3) Taşı yanında taşıyan kişiye rahatlık, ferahlık, sakinlik ve güvenlik hissi verir.

4) Göz kapaklarının üzerine konulduğunda gözdeki rahatsızlıkların iyileşmesinde etkilidir.

5) Sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olur. Vücuttaki toksinlerin atılmasını sağlar.

6) Üst solunum yolunu olumlu etkileyerek, boğaz enfeksiyonlarını önler.

7) Üzerinde taşıyan kişide kendine güven ve cesaret gelir.