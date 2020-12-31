Beden Dilini İyi Okuyun: Karşınızdaki Kişinin Yalan Söylediğini Nasıl Anlarsınız?

Temel davranışlarını analiz edin

Belirli vücut dili sinyallerinin aksine, yalan söylemenin evrensel bir işareti yoktur. Anlatım tarzı kişiden kişiye farklılık gösterir. Bu nedenle, birinin yalan söyleyip söylemediğini anlamanın en iyi yolu, temel hareketlerini ve ifadelerini analiz etmektir. Bunu yapmak için, standart sorular sorabilir, bir yalanı gerektirmeyecek sohbetler başlatabilirsiniz.

Temel davranışlarını boyutlandırırken, nasıl hareket ettiklerine dikkat edin. Göz hareketini hesaba katın; size bakmaya devam ediyorlar mı, sağa mı yukarı mı yoksa aşağı mı bakıyorlar?

Aynı zamanda seslerini de dinleyin; canlanıyorlar mı yoksa daha sessiz mi oluyorlar? Bütün bunlar, tipik olarak nasıl davrandıklarını anlamanıza yardımcı olur.

Davranışlarının nasıl değiştiğine dikkat edin

Birinin temel çizgisini anladıktan sonra, tavırlarının ve davranışlarının ne zaman değiştiğini söylemek daha kolay. Yalan söylüyor olabileceklerini düşündüğünüz sohbeti gelişigüzel bir şekilde gündeme getirin ve bu ince değişikliklere dikkat edin. Örneğin, konuşurken normalde sağa doğru bakarlarsa, aniden doğrudan göz teması kurup kurmadıklarına bakın.

Yalan söyleyenlerin doğrudan göz teması kurmadığı inancı yanlıştır. Aslında, çoğu yalan söyleyen kişi tersini yapar. Sonuçta herkes 'yalan söyleyen kişi göz temasından kaçar' inanışını bilir. Bu sebeple yalan söyleyen kişiler genelde karşıdaki kişi ile göz temasından çekinmez, yalanı bu şekilde örtbas etmek ister.

Sönen gerçeklere dikkat edin

Biri yalan söylediğinde, genellikle cümlenin sonuna doğru sessizleşir. Eğer böyle bir şey yaşarsanız sorunuza bir cevap aldıktan sonra konuşmayın, sessizce bekleyin. Yalan söyleyen kişiler böyle durumlarda çoğu zaman hikayeyi detaylandırarak anlatmaya devam etmek isterler. Eğer karşınızdaki kişi konuşmayı uzatmak, detay vermek yerine bekliyorsa yalan söylemiyor olabilir.

Suçlayıcı olmayın

Birinin size yalan söylediğini düşünseniz bile, emin olmadan suçlamayın. Bu genellikle kişiyi kızdırır veya en azından savunmacı hale getirir, konuşma olasılığını azaltır.

Beden dilinde kolları birleştirmek karşıdaki kişiye sorgudaymış hissi verebilir. Bunun yerine rahat olun ve gündelik konuşmalar yapın. Yalandan şüphelendiğiniz konuyu ise ertesi güne bırakın. Eğer hikayedeki ayrıntılar ertesi gün konuştuğunuzda değişmişse, söylenenlerin doğru olmadığının işareti olabilir.

Sonuç olarak;

Bir kişinin yalan söyleyip söylemediğini belirlemek bir hayli zordur. Birini olmadığı halde yalan söylemekle suçlamak da incitici olabilir. Her ayrıntıyı almak, kişinin hem vücut dilini hem de hikaye ayrıntılarını nasıl değiştirdiğini görmek ve gerekirse dürüst bir konuşma için zemini açmak önemlidir.